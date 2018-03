DAZI USA Da Africa e Pacifico due siluri per Trump

DAZI : Cina a Usa - 'ci difenderemo' : ANSA, - PECHINO, 24 MAR - Liu He, nuovo vicepremier cinese con deleghe pesanti sull'economia, ha ribadito al segretario al Tesoro Usa, Steven Mnuchin, che Pechino "difenderà i suoi interessi" dalla nuova stretta sui Dazi annunciata giovedì da Donald Trump. Una mossa, secondo Liu, che ...

Trump - DAZI per sabotare commercio globale/ Usa - transgender : vietato ingresso nell'esercito - poche eccezioni : Trump, dazi per sabotare commercio globale. In Usa si discute anche di transgender: vietato ingresso nell'esercito, poche eccezioni. Ultime notizie sulle strategie del presidente americano(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 16:53:00 GMT)

DAZI - la risposta di Pechino è la minaccia sui bond Usa : Il clima è reso ancor più teso dalla nomina a consigliere per la sicurezza nazionale di un falco della politica estera come l'ex ambasciatore all'Onu, John Bolton, favorevole a un'azione militare ...

Dopo l'offensiva Usa sui DAZI ora Pechino teme per il «Made in China 2025» : La caterva di dazi Made in Usa rischia di colpire e affondare la strategia di sviluppo economico più cara al Governo di Pechino: Made in China 2025. Lanciata in pompa magna tre anni fa, nei piani ...

DAZI USA - GUERRA TRUMP-CINA/ Le contromosse di Pechino : "il Paese combatterà fino alla fine" : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre GUERRA a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai DAZI sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 20:04:00 GMT)

DAZI USA - guerra Trump-Cina/ Come funzionano i ‘contro-dazi’ di Pechino : Juncker “esenzione permanente per Ue” : Usa, Donald Trump firma sanzioni alla Cina: il presidente americano apre guerra a Pechino, che risponde subito. L'Europa invece sarebbe esclusa dai Dazi sull'acciaio e sull'alluminio. (Pubblicato il Fri, 23 Mar 2018 18:55:00 GMT)

DAZI USA : Juncker e Tusk chiedono esenzione permanente per la Ue : Il Presidente della Commissione e quello del Consiglio Europeo non considerano realistica la scadenza del primo maggio indicata da Trump per arrivare a un accordo

DAZI USA - Cina : 'tutte le opzioni sul tavolo' - anche svendita Treasuries : In termini nominali, il debito federale degli Usa è gigantesco, pari a oltre 20 mila miliardi, il 31,8% del totale nel mondo. Ricevi aggiornamenti su Donald Trump Lasciaci la tua e-mail:

DAZI : Macron - strategia Usa cattiva : BRUXELLES, 23 MAR - "La soluzione" di una sospensione molto temporanea" dei Dazi da parte degli Usa non ci è apparsa "soddisfacente". "Se saremo attaccati reagiremo senza debolezza, tutti ne siano ...

Trump impone DAZI da 60 miliardi alla Cina - crolla la Borsa. Pechino pronta a tassare 128 prodotti Usa : ... «Con Pechino abbiamo un deficit commerciale di 500 miliardi di dollari, più della metà degli 800 miliardi di disavanzo che abbiamo con il resto del mondo. Dobbiamo fare qualcosa». La categoria di ...

DAZI : Macron - strategia Usa cattiva : ANSA, - BRUXELLES, 23 MAR - "La soluzione" di una sospensione molto temporanea" dei Dazi da parte degli Usa non ci è apparsa "soddisfacente". "Se saremo attaccati reagiremo senza debolezza, tutti ne ...

DAZI e 'controDAZI' - è scattata subito la rappresaglia di Pechino contro gli Usa : La guerra potrebbe essere dolorisissima, Qual è l'obiettivo finale di Trump? Lo ha spiegato Everett Eissenstat, vice assistente del presidente per l'economia internazionale: 'Indurre la Cina a ...

Tregua Usa-Ue sui DAZI mentre il conflitto si sposta su Pechino : Roma, 23 mar. , askanews, - Continuano a spirare venti di conflitto nel commercio internazionale. Se da un lato l'amministrazione Trump ha annunciato, come auspicato dagli europeo, sospensioni dei ...