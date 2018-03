Dazi | dopo le minacce Cina mostra un ramoscello di olivo agli Usa

Dopo l'offensiva Usa sui Dazi ora Pechino teme per il «Made in China 2025» : La caterva di dazi Made in Usa rischia di colpire e affondare la strategia di sviluppo economico più cara al Governo di Pechino: Made in China 2025. Lanciata in pompa magna tre anni fa, nei piani ...

Venezuela - dopo i Dazi verso Cina ed Europa Trump si dedica a bloccare il progetto "criptovalute" di Caracas : Secondo il ministro e dell'Educazione universitaria, della scienza e della tecnologia Hugbel Roa, il titolo non è solo un modo per rastrellare risorse utili al finanziamento dei progetti governativi ...

Ocse alza stime Pil globale - ma è alert guerra commerciale dopo Dazi Trump. Outlook Italia rimane fermo : Lo spettro del protezionismo sul commercio globale mette sull'attenti l'Ocse. Dal suo report sulla crescita dell'economia globale, emerge che le stime sul Pil globale relative sia al 2018 che al 2019 sono state riviste al rialzo a +3,9%, al record dal 2011, rispetto al precedente Outlook del 3,6%. Tuttavia, l'...

Dazi - Coldiretti : ora stop alle sanzioni alla Russia dopo 4 anni : dopo quasi 4 anni i cambiamenti del quadro internazionale impongono un tempestivo ripensamento delle sanzioni economiche decise nei confronti della Russia dall’Unione Europea che non puo’ sopportare il moltiplicarsi dei fronti di scontro commerciale: lo rileva Coldiretti nel sottolineare che scadono a giugno le misure varate dall’Unione Europea nei confronti del Paese di Vladimir Putin sotto la spinta degli Stati Uniti che hanno ...

Coldiretti : con Trump tornano i Dazi contro l’UE dopo 20 anni : I dazi americani contro l’Unione Europea tornano dopo venti anni quando gli Stati Uniti, dopo aver presentato ricorso al Wto contro il divieto europeo alla carne agli ormoni Usa, sono stati autorizzati a fissare nel 1999 una lista di prodotti sui quali sono stati applicati dazi doganali per un valore che ammonta a 116.8 milioni di dollari annuali. E’ quanto ricorda la Coldiretti nel sottolineare che la decisione del presidente degli Stati Uniti ...

Mercati agitati dai Dazi di Trump. L'euro si rafforza dopo la Bce : MILANO - Ore 14.00. Il timore di una guerra commerciale scatenata dai dazi su acciaio e alluminio di Donald Trump continua ad essere l'elemento centrale su cui si specula nelle sale operative, mentre ...

Il futuro della feconDazione assistita - 40 anni dopo la prima bambina concepita in provetta : Per Bulletti,'non ci sarà più una scienza finalizzata alla trasmissione della vita, ma una scienza che sintetizza nuove vite. Le religioni dovranno riadattare le narrazioni sulla genesi'. I ...

Usa - Cohn lascia amministrazione Trump : rottura dopo i Dazi su acciaio e alluminio. L’ascesa dell’ultraprotezionista Navarro : Gary Cohn, il top advisor economico della Casa Bianca, lascia il suo posto. In una dichiarazione, Cohn non dà alcuna ragione per l’addio e si limita a spiegare che “è stato un onore servire il mio Paese e mettere in atto politiche economiche rivolte alla crescita, in particolare il passaggio della storica riforma delle tasse”. Subito dopo, parlando con il New York Times, Donald Trump ha affermato che “Gary ha fatto uno splendido lavoro… ed è un ...

