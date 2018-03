David Bowie | svelata la prima statua dedicata al Duca Bianco

Svelata la prima statua al mondo in onore di David Bowie " FOTO / VIDEO : La prima statua al mondo in onore di David Bowie è stata Svelata oggi a Aylesbury, una città della contea del Buckinghamshire, nell'Inghilterra sud-orientale. La statua è situata nella piazza del mercato di Aylesbury, ...

Francesco Renga a The Voice of Italy 2018 - giudice esigente aiutato da un drago nel mito di David Bowie : Francesco Renga a The Voice of Italy 2018 sarà un giudice esigente ma non intransigente. Alla vigilia del suo debutto come coach del programma di Rai2, l'artista bresciano ha rivelato le sue impressioni a Sorrisi e Canzoni TV, dove ha raccontato di essere affascinato dai talenti alla David Bowie. Ad aiutarlo nella scelta dei concorrenti da inserire nel suo team, anche un draghetto multipurpose che all'occorrenza sputa fuoco o bolle di ...

Perry Farrell - Jane's Addiction - - il sogno di una città virtuale da 100 milioni di dollari tra ologrammi di David Bowie e Jim Morrison e ... : ... è stata definita dal suo creatore - stando a quanto riferito da Forbes - "un'unica e completa esperienza che trasporterà chi sceglierà di viverla in un altro mondo, modellato su uno scenario del sud-...

Tre pubblicazioni per David Bowie : ROMA, 1 MAR - Le pubblicazioni dei vinili di David Bowie sono sempre al centro dell'attenzione durante il Record Store Day e il 2018 non farà eccezione. Il 21 aprile Parlophone pubblicherà tre ...

MUTE - DUNCAN JONES/ Il figlio di David Bowie e il suo nuovo film per tutti i genitori : Un film dedicato a tutti i geitori, ma soprattutto suo padre, David Bowie. E' MUTE, il nuovo film di DUNCAN JONES che debutta oggi su Netflix, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Fri, 23 Feb 2018 17:30:00 GMT)

David Bowie - esce in aprile la ristampa di "Aladdin Sane" : Una settimana prima, invece, verrà resa disponibile un'edizione rimasterizzata dell'antologia "CHANGESONEBowie" , lo sarà in CD, in digitale - in vendita e in streaming - e in vinile nero e blu, . In ...

David Bowie. L'arte di scomparire : Nei primi anni post-infarto, avendo improvvisamente molto tempo a disposizione e vivendo a New York , una della città più "vive" del mondo, non perde tempo e si immerge completamente in questa nuova ...

Lettera dal Duca dei Decibel - significato e testo : la canzone è un omaggio a David Bowie : significato e testo di “Lettera dal Duca”, il brano che segna il ritorno sul palco dell’Ariston dopo 38 anni dal loro debutto al Festival di Sanremo nel 1980. Lo storico gruppo torna con un omaggio a David Bowie, scomparso nel 2016. Nel 1980 esordivano al Festival con “Contessa”, ora i Decibel ritrovano il palco dell’Ariston Questo anno abbiamo assistiti a diversi ed importanti ritorni nella sessantottesima ...

SpaceX - razzo Falcon Heavy verso Marte/ Video lancio - una Tesla nello spazio con David Bowie come soundtrack : SpaceX, razzo Falcon Heavy verso Marte: Video lancio. Una Tesla nello spazio con David Bowie come soundtrack. Le ultime notizie sulla missione di Elon Musk, il visionario imprenditore(Pubblicato il Wed, 07 Feb 2018 13:15:00 GMT)

SpaceX - le foto del razzo di Elon Musk con Tesla Roadster e David Bowie : Lanciato con successo Falcon Heavy, il razzo della SpaceX di Elon Musk destinato a restituire agli Stati Uniti la capacità di portare in orbita equipaggi umani e dare avvio alla missione su Marte. Per il momento il razzo più potente al mondo con 27 motori ha rilasciato nello spazio con l’angolo più idoneo per il volo verso il Pianeta Rosso l’ogiva contenente una Tesla Roadster rosso ciliegia, altra firma di Elon Musk che si è detto ...

Space X - il super razzo di Elon Musk lanciato verso Marte con un'auto a bordo sulle note di David Bowie : La partenza da Cape Canaveral sulle note della canzone "Life on Mars". A bordo l'auto elettrica Tesla Roadster

La reunion dei Decibel a Sanremo 2018 nel ricordo di David Bowie : video di Lettera dal duca : Lettera dal duca è il brano presentato dai Decibel al Festival di Sanremo 2018, quarant'anni dopo la loro ultima partecipazione con Contessa. La band capitanata da Enrico Ruggeri celebra la sua reunion in occasione della prestigiosa kermesse canora con una canzone che rappresenta un omaggio al duca bianco, il grande artista inglese David Bowie, grazie ad un testo scritto da Diego Calvetti, Massimiliano Pelan, Veronica Scopelliti e Fabio De ...