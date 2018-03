Daspo per un tifoso quindicenne dello Spezia | ha acceso una torcia allo stadio

Vercelli - il questore firma Daspo per tre ultrà dell'Entella : Vercelli - Il questore di Vercelli , Rosanna Lavezzaro, ha disposto il divieto di accesso alle manifestazioni sportive a tre ultrà dell'Entella Chiavari per alcuni episodi avvenuti durante la partita ...

Serie B : tafferugli durante Foggia-Pescara - Daspo per 13 tifosi : Tredici provvedimenti di daspo fra i due e gli otto anni sono stati emessi dalla Questura di Foggia nei confronti di altrettanti tifosi del Foggia e del Pescara dopo i tafferugli avvenuti prima della partita fra le due squadre di Calcio lo scorso 20 gennaio. In particolare i provvedimenti amministrativi che inibiranno l’accesso agli stadi hanno riguardato 8 tifosi del Foggia e 5 del Pescara. Ai responsabili delle condotte piu’ ...

«No al Daspo sportivo in caso di violenza per manifestazioni politiche» : Genova - «No al Daspo sportivo per le violenze durante le manifestazioni politiche»: lo ha stabilito il Tar della Liguria annullando le misure disposte dalla Questura di Genova nei confronti di due ...

Provvedimenti Daspo per tre tifosi di Ragusa : I fatti si riferiscono allo scorso settembre in occasione dell'incontro ASD Ragusa-ASD Rosolini, quando per sicurezza si giocò a porte chiuse

Calcio : Venezia - 20 Daspo per altrettanti ultras della Fermana : Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - Dopo meno di una settimana dagli incontri che si sono disputati a Portogruaro fra il Mestre e il Fermana e quelli al Penzo tra il Venezia ed il Cesena, il Questore di Venezia ha firmato 20 Daspo. I provvedimenti nelle prossime ore saranno notificati ai destinatari. Oltr

Mazze e bastoni alla partita - Daspo per 17 tifosi della Fermana : FERMO Diciassette tifosi della Fermana sono stati trovati in possesso di Mazze da baseball e bastoni al termine della partita della squadra marchigiana contro il Mestre, giocata in casa di quest'...

Invasione di campo durante Trapani-Catania. Daspo per 5 ultras rossoazzurri : Il Questore di Trapani ha emesso cinque provvedimenti di divieto di accesso alle manifestazioni sportive (Daspo) nei confronti di altrettanti ultras del Catania, che lo scorso 1° Dicembre si erano ...

VILLAGGIO ROUSSEAU - M5S/ Luigi Di Maio - programma e candidati : “più intercettazioni e Daspo per corrotti” : VILLAGGIO ROUSSEAU, M5s: terza e ultima giornata di lavori a Pescara. Luigi Di Maio presenta candidati e programma, "Beppe Grillo sempre con noi. Via l'Irap alle PMI"(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 19:25:00 GMT)