Dalla Tunisia allo Zambia | le donne raccontate dalle donne

Terrorismo - rafforzata sicurezza a Roma dopo la segnalazione Dalla Tunisia : La segnalazione , che Tgcom24 era stato in grado di anticipare , ha portato a un ulteriore rafforzamento delle misure di sicurezza nella Capitale, già elevate per l'allarme Terrorismo internazionale. ...

Allerta Dalla Tunisia : nuove minacce di attentati contro l'Italia : Nella nota dei carabinieri, che Tgcom24 è in grado di mostrare in esclusiva , si legge come siano stati Allertati tutti i comandi della capitale. Il sospetto è già noto alle forze dell'ordine italiane ...