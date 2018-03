DALLA CINA Lao Xi | il Razzi-smo e Facebook faranno saltare M5s

DALLA CINA/ Lao Xi : FI e Pd perdono i pezzi e regalano i numeri a M5s-Lega : Le votazioni per la presidenza delle due camere hanno reso chiaro almeno una cosa: i due assi centrali della seconda repubblica, Pd e Silvio Berlusconi, sono crollati. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 06:01:00 GMT)SALVINI vs BERLUSCONI/ Ecco le talpe (forziste) che hanno "venduto" la Bernini, di M. MaldoSCENARIO/ Il piano di Salvini: scaricare su Berlusconi la colpa del governo M5s-Lega, int. a L. Ghelfi

Una battaglia navale vista DALLA cucina della Open Arms : Il cuoco della missione di soccorso minacciata da una motovedetta libica nel Mediterraneo racconta cosa è successo. Leggi

Come rintracciare pacco DALLA CINA arrivato in Italia : Come tracciare una spedizione dalla Cina Avete comprato su Ebay o su Amazon e il pacco arriva dalla Cina ? Ecco Come monitorare la spedizione dalla Cina Quando fate un acquisto su Ebay, Amazon oppure su un sito su internet normalmente il venditore comunica il numero della spedizione per poter fare il tracking internazionale della spedizione.

Curling femminile - Mondiali 2018 – Italia sconfitta DALLA CINA - azzurre ultime in classifica : Settima sconfitta per l’Italia ai Mondiali 2018 di Curling femminile. Le azzurre hanno perso contro la Cina per 7-5 e sono così incappate nel settimo ko in questa rassegna iridata. A North Bay (Canada) il nostro quartetto si è dovuto inchinare nell’ultima parte dell’incontro: decisiva la mano persa nel nono end, l’unica di tutta la partita. L’incontro era infatti proceduto sui binari dell’equilibrio: 2-0 in ...

Intervista a Varoufakis : "Contro Facebook l'Ue prenda esempio DALLA CINA - ma garantendo i cittadini e non lo Stato" : "Dovremmo fare come la Cina e dire a Facebook: se vuoi operare in Europa sappi che i cittadini sono proprietari dei loro dati e se vuoi venderli devi chiedere loro il permesso".Yanis Varoufakis ama le provocazioni. Ma questa sul modello cinese da seguire contro gli abusi di Facebook e Cambridge Analytica proprio non lo è. Dall'alto (o dal basso) della sua storia di censure, il regime di Xi Jinping ha qualcosa da insegnare all'Europa anche ...

Rita DALLA Chiesa : "Dopo la morte di Massimo sto vicina a Lorenzo" : Rita Dalla Chiesa è tornata in tv con un nuovo programma, 'Ieri, Oggi, Italiani'. La conduttrice è tornata a Mediaset con un programma scritto da Maurizio Costanzo che fa partire un viaggio tra i temi ...

Rivincita Cina : DALLA fama della bassa qualità alla presenza sui nuovi Samsung Galaxy S9 : Le lenti utilizzate nella fotocamera frontale dei nuovi Samsung Galaxy S9 sarebbero realizzate in Cina: cresce la fiducia nei prodotti del paese asiatico, complice l'aumento della qualità degli stessi. L'articolo Rivincita Cina: dalla fama della bassa qualità alla presenza sui nuovi Samsung Galaxy S9 proviene da TuttoAndroid.

Intelligenza artificiale - dominio Usa minacciato DALLA Cina : Per la prima volta l'egemonia americana nel settore dell'Intelligenza artificiale è messa a dura prova. Uno dei fattori più particolari nell'attuale boom dell'IA è l'improvvisa presenza tangibile della Cina come forza globale. Le società tecnologiche cinesi hanno un immenso vantaggio naturale, in termini di accesso ai dati...

Bergoglio - pellegrinaggio a Pietrelcina a 50 anni DALLA morte di Padre Pio : nessun Papa c’era mai stato : Forse nessun santo contemporaneo come Padre Pio ha subito una vera e propria persecuzione dalla Curia romana. Quella Curia che oggi, a distanza di 50 anni dalla morte del frate del Gargano, ha un rapporto di conflittualità abbastanza evidente con Papa Francesco. Lo stesso giudizio molto critico del potente centralismo vaticano, pur con le dovute differenze di ruoli e di epoche, è ciò che accomuna Bergoglio e Padre Pio. E non è un caso se, dopo ...

DALLA CINA/ Lao Xi : i calcoli di Salvini e Di Maio per governare insieme : M5s e Lega devono abbandonare la campagna elettorale e rassegnarsi a un patto di governo. Consolidando così l'assetto esistente e gestendo il paese. DALLA CINA, LAO XI(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 06:00:00 GMT)SCENARIO/ 2. La Ue sceglie Di Maio per fermare Salvini, int. a P. BecchiDIETRO LE QUINTE/ Arriva il nuovo partito di Renzi: soldi e voti li mette Berlusconi, di M. Maldo

Il «diavolo» Anna Tatangelo DALLA cucina di Gigi D’Alessio a quella di Celebrity MasterChef : Celebrity MasterChef 2 - Anna Tatangelo Correva l’anno 2012 ed Anna Tatangelo partecipava in veste di concorrente a Ballando con le Stelle. Si sarebbe classificata terza ma la vittoria sarebbe stata un’altra: quella di mostrarsi per una volta diversa da come il pubblico aveva imparato a conoscerla. Nel talent di Rai 1 la cantante si divertì davvero, e questa fu la sua forza: sembrò quasi una ragazzina in gita scolastica, felice di ...

Salute - boom di app DALLA medicina al fitness : scelte dal 70% degli italiani : Il 70% dei consumatori ha utilizzato almeno un’app per la Salute nell’ultimo anno, e le app per il fitness sono le più utilizzate, soprattutto tra gli uomini, mentre quelle per il benessere sono le più installate, anche a pagamento: lo rileva uno studio dell’Adoc condotto tra i consumatori italiani maggiorenni nell’ultimo anno. In base ai risultati raccolti dall’associazione dei consumatori, il 69,1% degli italiani ...

La piccola Sandra - violentata e uccisa a 8 anni DALLA vicina di casa : Il 10 aprile 2009 una valigia contenente il corpo della piccola Sandra Cantu, 8 anni, riaffiora da un pozzo nelle campagne di Tracy, in California. Scomparsa da 14 giorni, il suo viso era finito su tutti i cartoni del latte d'America. All'indomani della scoperta spunta fuori un colpevole al di sopra di ogni sospetto: l'assassina e stupratrice di Sandra è la madre della sua compagna di giochi.Continua a leggere