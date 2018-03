Dalai Lama atteso in settembre in Svizzera

Mercedes-Benz cita il Dalai Lama in un post e fa arrabbiare la Cina : Mercedes-Benz , celebre casa automobilistica di proprietà del gruppo Daimler ha dovuto scusarsi con le autorità cinesi dopo una gaffe social. Ma per quale motivo? Per scoprirlo bisogna tornare indietro...

Daimler - chiede scusa alla Cina per aver usato una frase del Dalai Lama : “?????”: potrebbero essere questi i caratteri ideografici presenti sulla lettera di scuse che Daimler ha inviato alle autorità cinesi. Il colosso tedesco dell’auto ha infatti usato una frase pronunciata dal Dalai Lama per accompagnare un’immagine pubblicitaria pubblicata lunedì scorso sul profilo Instagram di Mercedes: “Guarda alle situazioni da tutti i punti di vista, e diventerai più aperto”, si leggeva nella locandina. Nella Repubblica ...

Auguri di buon Anno dal Dalai Lama : Anno nuovo, vita nuova. Una frase apparentemente scontata di grande portata perché indica la possibilità di un rinnovamento che in realtà non è per nulla automatico. Il passaggio ad un nuovo Anno è per taluni tempo di bilanci, più o meno sommari, sulla propria vita che, alla luce degli ultimi 365 giorni, può apparire più o meno vicina alle proprie aspettative, desideri, sogni....Continua a leggere