Da Toy Story al record di Miss Italia | le curiosità sulla carriera di Frizzi

Addio a Fabrizio Frizzi - conduttore e voce di Toy Story - Best Movie : Cattive notizie dal mondo della TV e del cinema: si è spento durante la notte all'ospedale Sant'Andrea di Roma, dopo essere stato colpito da un'emorragia cerebrale, il celebre volto della TV italiana Fabrizio Frizzi , ...

Quando Frizzi prestò la voce a Woody in 'Toy story' : Nel 1995 Fabrizio Frizzi si dedicò anche al doppiaggio, venendo scelto per prestare la voce a Woody, protagonista del film Toy story : un esperimento che si ripetè anche negli anni seguenti per i film ...