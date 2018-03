Da slogan elettorali a proposte di governo |  come cambiano i programmi

Bassetti : "slogan elettorali deprimenti - basta promettere miracoli" : Una parte significativa del mondo cattolico si è spesa in favore dell'approvazione della legge sullo ius soli . È deluso per come è andata? 'Ho avuto la sensazione che il dibattito nell'ultimo anno e ...

Il cardinale Bassetti : “slogan elettorali deprimenti - basta promettere miracoli” : «Ho paura di chi soffia sul fuoco della rabbia sociale, le scintille della fiamma possono propagarsi ovunque». Il cardinale Gualtiero Bassetti, dal maggio scorso alla guida della Cei, in questa intervista con La Stampa anticipa lo sguardo della Chiesa italiana sul dibattito politico e la prossima campagna elettorale: «C’è un’Italia da rammendare e ...

Il cardinale Bassetti : "slogan elettorali deprimenti - basta promettere miracoli" : Una parte significativa del mondo cattolico si è spesa in favore dell'approvazione della legge sullo ius soli. È deluso per come è andata? 'Ho avuto la sensazione che il dibattito nell'ultimo anno e ...

“slogan elettorali deprimenti Basta promettere miracoli” : «Ho paura di chi soffia sul fuoco della rabbia sociale, le scintille della fiamma possono propagarsi ovunque». Il cardinale Gualtiero Bassetti, dal maggio scorso alla guida della Cei, in questa intervista con La Stampa anticipa lo sguardo della Chiesa italiana sul dibattito politico e la prossima campagna elettorale: «C’è un’Italia da rammendare e ...