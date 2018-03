Da ' Grigg' s on fire' a ' Argentino' Tutti i cori tormentone dei tofsi

Manchester City e Guardiola - sfuma il "quadruple" : colpa di Will Grigg - on fire - : Va bene che la Coppa d'Inghilterra è l'habitat naturale delle favole pallonare, ma ieri sera forse si è un tantino esagerato. Dopo il Rochdale che ha costretto al replay il Tottenham, il Wigan ha ...

Will Grigg's on fire : il Wigan elimina Guardiola - addio FA Cup e triplete : Idolo del pubblico nordirlandese, mascotte dell'intero mondo calcistico nell'ultimo Europeo per quel coro diventato tormentone, si è acceso al 79esimo della sfida coi Citizens : movimento sul filo ...