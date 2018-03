Curling femminile | Canada Campione del Mondo! Tripudio in casa | sconfitta la Svezia

Curling femminile - Mondiali 2018 : Svezia-Russia 7-6 - le campionesse olimpiche sono le prime finaliste : Missione compiuta per le campionesse olimpiche delle Svezia nei Mondiali di Curling femminile in corso di svolgimento in Canada. Le scandinave, infatti, hanno infatti conquistato la finale piegando 7-6 la Russia che si era giocata l’accesso a quest’incontro, sconfiggendo la Repubblica Ceca nel playoff (7-3). L’avvio del confronto è equilibrato con le svedesi, in possesso dell’hammer, che sfruttano la situazione nel primo ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Canada e Svezia in semifinale - Corea del Sud-USA e Russia-Rep. Ceca i playoff. Italia ultima : Canada e Svezia direttamente in semifinale, Corea del Sud-USA e Russia-Rep.Ceca saranno i due quarti di finale. Questo è il responso al termine del round robin dei Mondiali 2018 di Curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le padrone di casa, detentrici del titolo, hanno asfaltato gli USA per 8-5 e hanno chiuso il girone da imbattute davanti alle Campionesse Olimpiche che hanno osservato un turno di riposo conclusivo. La ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia chiude con una sconfitta - azzurre superate all’ultimo end dalla Svizzera. Russia e Stati Uniti accedono ai play-off : l’Italia chiude con una sconfitta il proprio torneo ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Angela Romei è stata superata per 7-6 all’ultimo end dalla Svizzera della skip Binia Feltscher. l’Italia subisce così la decima sconfitta e resta quindi all’ultimo posto in classifica. Un match molto equilibrato fin dall’inizio, ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Canada travolgente - in semifinale con la Svezia. Che lotta per i playoff! : A North Bay (Canada) proseguono i Mondiali 2018 di Curling femminile. Nel pomeriggio italiano si è svolta la diciottesima giornata. Svezia e Canada sono già certe della qualificazione diretta alle semifinali: le Campionesse del Mondo si sono imposte sul Giappone per 8-5 mentre le Campionessa Olimpiche hanno osservato un turno di riposo. La Corea del Sud si è qualificata ai playoff e attende di scoprire quali saranno le altre tre formazioni che ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Italia travolta dal Canada - azzurre sempre ultime in classifica : L’Italia è stata travolta dal Canada ai Mondiali 2018 di Curling femminile. A North Bay, le azzurre sono crollate per 14-6 contro le padrone di casa che hanno trionfato con estrema facilità confermando la loro imbattibilità (dieci successi in altrettante partite). Diana Gaspari e compagne si sono arrese dopo il 4-0 subito nell’ottavo end, parziale giunto dopo essersi imposte per 3-0 nella frazione precedente. A indirizzare la ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Italia sconfitta dalla Cina - azzurre ultime in classifica : Settima sconfitta per l’Italia ai Mondiali 2018 di Curling femminile. Le azzurre hanno perso contro la Cina per 7-5 e sono così incappate nel settimo ko in questa rassegna iridata. A North Bay (Canada) il nostro quartetto si è dovuto inchinare nell’ultima parte dell’incontro: decisiva la mano persa nel nono end, l’unica di tutta la partita. L’incontro era infatti proceduto sui binari dell’equilibrio: 2-0 in ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Canada e Svezia qualificate ai play-off - Italia in penultima posizione : Si è conclusa la sessione 15 del Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Nella mattinata canadese (pomeriggio Italiano) la Nazionale di casa e la Svezia, dopo essersi affrontate nella giornata precedente, hanno ottenuto il pass di accesso ai play-off iridati. Le campionesse olimpiche si sono imposte 6-4 contro il Giappone, gestendo in lungo ed in largo l’incontro e facendo la differenza nella sesta ed ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Italia sconfitta 8-6 dal Giappone. Il Canada supera la Svezia e resta l’unica squadra imbattuta : Continua la crisi dell’Italia ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). La squadra azzurra formata da Diana Gaspari, Veronica Zappone, Stefania Constantini e Chiara Olivieri è stata superata per 8-6 dal Giappone, subendo così la quinta sconfitta consecutiva. L’Italia si trova ora in penultima posizione in classifica (12ma) e deve dire di fatto addio ai sogni di gloria. Le azzurre hanno aperto con il ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : Italia-Danimarca 7-8 - le Azzurre cedono nel decimo end : Arriva la quarta sconfitta consecutiva per l’Italia ai Mondiali 2018 di Curling femminile a North Bay (Canada). Diana Gaspari (skip), Veronica Zappone, Stefania Constantini ed Angela Romei sono state superate dalla Danimarca 8-7 al termine di un incontro molto tirato. Con questo risultato il raggiungimento del sesto posto (funzionale alla qualificazione per i play-off) si allontana sempre di più visto che la compagine di Violetta Caldart è ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : la Svezia supera la Germania e resta imbattuta. La Corea del Sud vince con gli Stati Uniti all’extra-end : Arriva l’ottava vittoria consecutiva per la Svezia ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le campionesse olimpiche hanno superato agevolmente anche la Germania per 8-4 e restano quindi imbattute al comando della classifica. La squadra capitanata dalla skip Anna Hasselborg ha chiuso di fatto la partita già a metà gara, con il punteggio sul 6-1 e ha poi amministrato il vantaggio nella seconda parte, con le ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Svezia e Canada proseguono la cavalcata - Corea del Sud facile sulla Cina : La Svezia e il Canada proseguono il proprio dominio ai Mondiali 2018 di Curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada) e confermano la loro imbattibilità al termine dell’undicesima giornata disputata nella notte italiana. Le Campionesse Olimpiche hanno sconfitto la Svizzera per 5-4, realizzando due punti decisivi nel decimo end: rimonta completata sul finale per le scandinave che hanno faticato contro la combattiva ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Italia - l’extra-end è ancora letale : vince la Germania - quinta sconfitta azzurra : L’extra-end è ancora fatale per l’Italia ai Mondiali 2018 di Curling femminile: per la terza volta consecutiva, dopo i ko contro Repubblica Ceca e Corea del Sud, le azzurre vengono sconfitte al supplementare. A North Bay (Canada) la Germania, fanalino di coda in classifica e che non era stata ancora capace di vincere in questo torneo, si è imposta per 10-7: la nostra Nazionale è così incappata nella quinta sconfitta sul ghiaccio ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfiora l’impresa con la Corea del Sud! Ruba 4 mani consecutive ma perde all’extra-end : L’Italia ha sfiorato un’impresa monumentale contro la Corea del Sud, vicecampionessa olimpica non più tardi di un mese fa a PyeongChang. Le azzurre sono andate vicinissime al colpaccio contro le asiatiche ai Mondiali 2018 di Curling femminile ma purtroppo si sono dovute arrendere all’extra-end (7-8). La nostra Nazionale incappa così nella quarta sconfitta nel torneo (solo due vittorie) e scivola in decima posizione: ora ...

