Crescita chiude l' esercizio in perdita

Sabaf chiude conti 2017 in Crescita : Sabaf ha presentato risultati in crescita per il 2017 . I ricavi si attestano a 150,2 milioni di euro , +14,7%, e l'BITDA a 31 milioni di euro , +22%, , mentre l'EBIT sale dle 44,9% a 18,1 milioni di ...

BOMI Italia chiude 2017 con utile in forte Crescita : Trend di crescita confermato per BOMI Italia , leader della logistica biomedicale e della tecnologia per la tutela della salute, che chiude l'esercizio 2017 con un forte aumento degli utili. Il ...

Fope chiude il 2017 in forte Crescita : Fope chiude il 2017 con ricavi netti pari a Euro 28,03 milioni, in crescita del +21,4% rispetto a Euro 23,08 milioni nel 2016, principalmente grazie alle performance registrate sui mercati esteri, in ...

Gefran chiude l'esercizio in Crescita e distribuisce dividendo : Il gruppo Gefran chiude il 2017 con un utile netto di 6,864 milioni di euro , che si confronta con i 3,948 milioni dell'esercizio 2016. ? Il CdA proporrà all'Assemblea la distribuzione ai soci di un ...

Italgas chiude l'esercizio con una Crescita a doppia cifra degli utili : Italgas chiude il 2017 con una crescita a doppia cifra di tutti i principali indicatori e una forte accelerazione degli investimenti. L' utile netto adjusted è balzato del 34% rispetto all'esercizio ...

Iren chiude 2017 con utile e ricavi in Crescita - dividendo +12% : Roma, 8 mar. , askanews, Iren ha chiuso il 2017 con ricavi a 3,7 miliardi di euro in crescita del 12,6% rispetto al 2016, un ebitda a 820,2 milioni di euro , +0,7%, e un utile pari a 237,7 milioni di ...

Borsa : Milano chiude in Crescita - +1 - 2% - : ANSA, - Milano, 7 MAR - Piazza Affari ha chiuso la seduta in crescita. Al termine delle contrattazioni, l'indice Ftse Mib ha segnato un guadagno dell'1,22% a 22.473 punti. 7 marzo 2018 Diventa fan di ...

Borsa svizzera chiude in forte Crescita - SMI +2 - 08%

A2A chiude il 2017 con utili in forte Crescita. CdA approva emissioni nuovi bond : A2A ha chiuso l'esercizio 2017 con un utile ante imposte in aumento del 31% a 489 milioni di euro , 372 milioni di euro nell'esercizio 2016 restated, al netto di svalutazioni di asset e avviamenti, ...

Francia chiude il 2017 con una Crescita del 2% sopra le attese : L'economia francese è cresciuta più delle attese nel 2017. Lo conferma il dato finale del PIL del 4° trimestre, che conferma la lettura preliminare ed appare in linea con le attese, posizionando