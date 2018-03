Ilsi è detto "dispiaciuto" per la decisione presa da 14 paesi Ue, Usa, Canada e Ucraina, di espellere i diplomatici russi in solidarietà con Londra, per l'avvelenamento dell'ex spia Kgb, Skripal, ma seguiranno misure "speculari di". Lo ha detto il portavoce di Putin, Peskov, citato dalla Tass. "Ilstudierà ora la situazione: il ministero degli Esteri sottoporrà le sue proposte più avanti". E ribadisce: "La Russia non ha nulla a che fare con questa vicenda".(Di lunedì 26 marzo 2018)