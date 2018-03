Cosa mangia chi riesce ad arrivare a 100 anni? Risponde la scienza

Diete - Cosa mangiare per dimagrire prima dell'estate : In vista dell'arrivo dell'estate tutti cercano una dieta per dimagrire ma non tutti sanno che per perdere peso bisogna accelerare il metabolismo.

Elton John compie 71 anni e festeggia a Roma col marito : ecco Cosa hanno mangiato : Elton John compie 71 anni e decide di festeggiare il compleanno a Roma: accompagnato dal marito, il leggendario cantante e compositore britannico ha scelto un noto ristorante di Trastevere per...

Ora legale 2018 : ecco quando scatta e Cosa mangiare per conciliare il sonno : Nella notte tra il 24 e il 25 marzo scatta l’obbligo di spostare in avanti di un’ora le lancette dell’orologio (dalle 02:00 alle 03:00) per il ritorno dell’ora legale, che ci accompagnerà fino al 28 ottobre prossimo. Il cambio dell’ora incide sulla qualità del sonno con il rischio di ansia, nervosismo, malumore, mal di testa e tensione muscolare: di conseguenza è importante favorire in ogni modo un corretto riposo con l’alimentazione che ...

Cosa mangiano i centenari : segreto di lunga vita : Un convegno che metterà in evidenza Cosa mangiano i centenari ovvero il segreto di lunga vita. Si terrà a Roma fino al 24 marzo.

Il segreto della lunga vita dei centenari : ecco Cosa mangiano : Che cosa mettono nel piatto i centenari? Ogni loro pasto è composto in media dal 70% di vegetali (di cui però solo il 20% è frutta perché contiene molti zuccheri) e per il 30% di proteine magre, il tutto condito da abbondante olio d’oliva. E come spuntino? Frutta secca e olive(1). Proprio al rapporto tra alimentazione e longevità, partendo dai più recenti studi scientifici sulle abitudini degli ultracentenari, l’Associazione Italiana ...

Giornata Mondiale della Felicità - Cosa mangiare se ti senti giù : Lo sapevi? L' Italia è al 47esimo posto della classifica del World Happiness Report , il rapporto delle Nazioni Unite sulla Felicità percepita nel mondo. Per vivere al meglio la Giornata Mondiale della Felicità, che si celebra il 20 Marzo, e ritrovare il benessere emotivo in ogni momento è fondamentale mettere nel piatto i cibi giusti. Diversi ...

Un test del dna - economico - per capire Cosa mangiare e prevenire malattie. L'idea di una startup italiana : 'A volta manca energia e ottimismo, ma per qualità della vita - spiega - l'Italia è uno dei posti migliori al mondo. Sono nato a Roma e ho deciso di tornare. E poi - aggiunge - creare un'azienda ha ...

Un test del dna (economico) per capire Cosa mangiare e prevenire malattie. L'idea di una startup italiana : Studiare a Oxford, tornare in Italia, mollare l'università e fondare una startup. È la storia di Giordano Bottà, ceo e co-fondatore di Allelica, una neonata società che permette di leggere le variazioni genetiche del Dna, capire i disturbi cui si è predisposti e creare una dieta su misura per prevenirli. Con un test economico: 249 euro. Da Roma a Oxford e ritorno Bottà, co-fondatore assieme ...

Dieta proteica per dimagrire velocemente : menù settimanale per uomo e donna - ecco Cosa mangiare : Tra i programmi per dimagrire più veloci, efficaci e diffusi al momento c’è la Dieta proteica, un piano di nutrizione che prevede al suo interno un significativo consumo di proteine ogni giorno ma che al tempo stesso non vieta in forma categorica l’assunzione di altri cibi o sostanze caratterizzati dalla presenza di altri composti organici. I valori più alti di proteine si ritrovano in quantità maggiore nella carne rispetto agli ...

Cosa mangia una mamma responsabile - anche quando è vegana - : ... che tanto preoccupa i medici come me, ha trovato subito spazio tra le prime pagine dei quotidiani del Belpaese, che vuole detenere, a ogni costo, il primato del 'popolo più sano del mondo' . La ...

Dieta senza zuccheri per dimagrire : ecco Cosa si mangia : La Dieta senza zuccheri seguita per una settimana può far dimagrire di qualche chilo. E' molto restrittiva. ecco cosa si mangia.

Single a cena : ecco Cosa non fare quando si mangia da soli : D'inverno, almeno durante la settimana, per chi non abbia un partner è facile trovarsi a cenare da soli davanti alla tv. I momenti in cui i pasti si consumano in solitaria aumentano nella stagione più fredda...

Preparazione Gastroscopia : opinioni per capire se fa male - Cosa mangiare prima e dopo - quanto dura e rischi : Come avviene la Preparazione alla Gastroscopia? È dolorosa? Fa male? Queste sono le domande che molti utenti del web si pongono sull’esame invasivo. La Gastroscopia o esofago gastroduodenoscopia (EGDS), è un esame prezioso che permette la diagnosi del tratto digestivo superiore. Questa diagnosi avviene con un’esplorazione visiva, che viene effettuata per capire la causa di alcuni sintomi come: dolore, nausea, emorragie etc. Questo ...

Alimentazione - il gravissimo rischio per reni e fegato : Cosa dovete mangiare e Cosa no : Il fegato e i reni sotto stress eccessivo, rischi sul lungo termine, calo di energie e giramenti di testa su quello breve e medio. Lo studio degli esperti americani dello Us News and World Reports non ha dubbi: la dieta chetogenica è la più pericolosa tra tutte. Nello studio sui regimi alimentari me