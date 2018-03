Cosa ha fatto scattare l' allarme terrorismo a Roma per la settimana di Pasqua

Cosa Facebook ha fatto e Cosa può ancora fare per salvarsi la pelle : Le autorità di regolamentazione americane ed europee stanno aumentando la pressione su Facebook perché agisca per salvaguardare meglio i dati degli utenti. La società ha cambiato le sue politiche due anni fa per impedire a estranei come Cambridge Analytica di raccogliere facilmente dati su milioni di utenti. Ma c'è altro che Facebook potrebbe fare, anche se a caro prezzo. D'altro canto, se scegliesse di ...

MotoGp – Accuse dalla Spagna contro Valentino Rossi : “ecco Cosa ha fatto in Qatar” : E’ passato appena una settimana dall’inizio del campionato di MotoGp e già iniziano le prime polemiche, nel mirino è finito Valentino Rossi dopo la gara del Qatar. Come al solito aprendo lo spumante il motociclista della Yamaha ha inondato le ragazze del podio, cosa che al contrario stranamente non hanno fatto i due compagni saliti con lui sul palco qatariota. Come mai? La verità si svela solo grazie ad un giornale spagnolo in cui si ...

“Lo ha fatto troppo”. UeD : Gemma Galgani ci risiamo. La storia con Giorgio Manetti sembra una soap - ma qualCosa unisce la coppia in modo indissolubile. La dama di Torino svela un particolare inedito proprio sul gabbiano e il loro amore : Ogni giorno a Uomini e Donne succede qualcosa che accende l’interesse dei fan. Grande protagonista di questa stagione è il trono over che sta avendo ascolti da urlo. Ovviamente a tenere sempre banco è la storia tra Gemma Galgani e Giorgio Manetti che non si sa ancora dove andrà a parare. I telespettatori più critici sostengono che questo andirivieni sia solo fatto a uso e consumo degli ascolti, che sia tutto preparato a puntino. Ma sono ...

“Scomparso”. Marcello Cirillo dopo I Fatti Vostri. Da quando non lo hanno riconfermato - il cantante ha fatto perdere le tracce. La sua vita oggi è un’altra e a raccontarla è proprio lui : “Ecco Cosa mi hanno fatto” : Per anni ha è entrato nelle case degli italiani, portando allegria e spensieratezza. Poi da un anno a questa parte di Marcello Cirillo si sono completamente perse le tracce. InFatti all’inizio della scorsa stagione televisiva, il cantante ha scoperto di non essere stato riconfermato a I Fatti Vostri in favore di un rinnovamento totale della trasmissione della mattina di Rai 2. Lontano dalla squadra capitanata da Giancarlo Magalli, Cirillo ...

Sesso : Jamie Dornan da adolecente ha fatto qualCosa di molto poco sexy : Christian Grey , aka Jamie Dornan , aka uno degli uomini più sexy del mondo secondo tutte le classifiche di siti americani. via GIPHY In una recente intervista, però, Jamie si è lasciato andare a un racconto che di hot ha davvero ben poco: " Ho avuto uno sviluppo ...

Barlog : "God of War? La Cosa più spaventosa e più incredibile che abbia mai fatto" : "God of War è pronto, ragazzi! Avere in mano la copia master è un traguardo importante per un gioco. In realtà è uno dei "due passaggi chiave". Nel ciclo di sviluppo di un gioco le tappe più importanti sono "il semaforo verde" che dà inizio al vero e proprio sviluppo del gioco e la "copia master"". Queste le parole con cui il director dell'esclusiva PS4, Cory Barlog, esordisce in un articolo pubblicato sul PlayStation Blog. Un articolo ...

Sabrina Salerno che fine ha fatto? Ecco Cosa fa per vivere! : Sabrina Salerno, icona della televisione italiana degli anni ottanta, compie cinquanta anni. Ma cosa fa oggi per vivere? Ecco come è cambiata la sua vita e come si mantiene la showgirl! Esplosiva, seducente e bellezza mozzafiato, così appariva Sabrina Salerno agli occhi dei maschietti italiani negli anni ottanta. All’epoca dei fatti, la donna fu scoperta da Claudio Cecchetto. Ma che fine ha fatto la bellissima showgirl? La donna ha ...

Terzigno - il padre killer scrive alla figlia di 9 anni : 'Capirai Cosa mi ha fatto tua madre' : Sarebbero proprio 20 le lettere che il padre-killer e suicida di Terzigno ha lasciato alla figlia di 9 anni. E confermano che la 'molla' che ha scatenato la tragedia è stata la scoperta di una ...

Francesco Gabbani - il nuovo look è uno sbaglio : 'Ecco Cosa ho fatto' : Un Francesco Gabbani inedito quello apparso sui social. Il cantante ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto che lo ritrae con un look nuovissimo: 'Ho tagliato per sbaglio una parte dei baffi, ...

“Vi dico io la verità”. Sarah Scazzi - l’ira Concetta Serrano. La mamma della piccola di Avetrana torna a parlare dopo l’apparizione di Sabrina e Cosima Misseri a ‘Storie maledette’ : “Cosa ci hanno fatto…” : Le lacrime di Sabrina Misseri, la voce ferma della madre Cosima. E poi la vita di tutti i giorni dentro il carcere, tra i corsi di ginnastica e quelli di cucito. Cosima che nasconde il tempo ai suoi occhi con l’uncinetto e Sabrina che si butta a capofitto negli studi con l’obiettivo di ottenere la licenza superiore. Più che un’intervista, quella di Franca Leosini, è stato uno squarcio a 360° su due vite sospese, che girano intorno a ...

DIRETTA MILANO SANREMO 2018 - HA VINTO VINCENZO NIBALI/ "Non so nemmeno io Cosa ho fatto : sono nella storia" : DIRETTA MILANO SANREMO 2018: info tv e streaming video, percorso e vincitore. Dopo il successo della Due Mari Kwiatkowski si confermerà ancora al traguardo?.(Pubblicato il Sat, 17 Mar 2018 18:49:00 GMT)

Ciclismo - Milano-Sanremo capolavoro di Nibali. 'Ho fatto qualCosa di storico' : Sesto il campione del mondo Peter Sagan. Lo slovacco è uno degli sconfitti di giornata, forse però lo è meno di altre volte. Probabilmente stanco di beffe atroci - l'ultima lo scorso anno - Sagan è ...

