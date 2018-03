Corpo ritrovato nel lago Maggiore dopo settimane GALLERY

Donna uccisa a Terzigno - ritrovato il Corpo senza vita del marito : Roma, , askanews, - É stato ritrovato il corpo senza vita di Pasquale Vitiello, l'uomo che ha ucciso la moglie Immacolata Villani, 31 anni, davanti alla scuola elementare dove aveva accompagnato la ...

Siracusa - uccisa a coltellate una ragazza di 20 anni : il Corpo ritrovato in un pozzo : La vittima è mamma di una bambina di otto mesi. Il padre ne aveva denunciato la scomparsa: il corpo è stato ritrovato in un pozzo artesiano

Uccisa a coltellate una ragazza di 20 anni : il Corpo ritrovato in un pozzo : La vittima è mamma di una bambina di otto mesi. Il padre ne aveva denunciato la scomparsa: il corpo è stato ritrovato in un pozzo artesiano

Ritrovato sul fondo del fiume Corpo della donna dispersa a Capena : Roma – Ritrovato sul fondo del fiume corpo donna scomparsa Roma – Il Nucleo sommozzatori dei Vigili del fuoco ha da poco rinvenuto il corpo... L'articolo Ritrovato sul fondo del fiume corpo della donna dispersa a Capena proviene da Roma Daily News.

Alto Adige - ritrovato il Corpo dello sciatore 20enne disperso in val Badia : è il figlio del sindaco di Corvara : Uno sciatore di 20 anni è morto travolto da una valanga durante un fuoripista in Val Badia, sulle Dolomiti. Andreas Rottonara, figlio del sindaco di Corvara in Badia, era salito in quota mercoledì pomeriggio con un impianto ma in serata non aveva fatto ritorno a valle. Subito sono scattate le ricerche: dopo diverse ore, la salma è stata individuata sotto una valanga e recuperata dai soccorritori. L’incidente si è verificato a Corvara, in ...

Studente scomparso - il Corpo ritrovato nel lago : Tiziana Paolocci Quattordici giorni di ricerche ininterrotte, che non si sono bloccate nemmeno davanti al gelo e alla neve. La polizia e i sommozzatori di vigili del fuoco, all'opera con un cane per ...

Francia - sospetto confessa : ritrovato il Corpo della bimba scomparsa ad agosto : Francia, sospetto confessa: ritrovato il corpo della bimba scomparsa ad agosto Durante i sei mesi di indagini, le prove contro Lelandais si sono andate accumulando, comprese alcune tracce di dna della bambina rilevate sempre sull’auto Continua a leggere L'articolo Francia, sospetto confessa: ritrovato il corpo della bimba scomparsa ad agosto sembra essere il primo su NewsGo.

Francia - sospetto confessa : ritrovato Corpo bimba scomparsa ad agosto : La Procura di Grenoble, in Francia, ha annunciato di aver ritrovato il corpo di Maelys, la bambina di 9 anni scomparsa alla fine di agosto durante la celebrazione di un matrimonio nel Sud del Paese. ...

È stato ritrovato il Corpo di Pamela Mastropietro - la 18enne scomparsa da 2 giorni nelle Marche : È stato ritrovato nelle campagne di Pollenza (Macerata) il cadavere di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni originaria di Roma scomparsa il 29 gennaio scorso nelle Marche. La ragazza si era allontanata dalla comunità di recupero “Pars” di Corridonia, lasciando The post È stato ritrovato il corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne scomparsa da 2 giorni nelle Marche appeared first on Il Post.

È stato ritrovato il Corpo di Pamela Mastropietro - la 18enne romana scomparsa da 2 giorni nelle Marche : È stato ritrovato nelle campagna di Pollenza (Macerata) il cadavere di Pamela Mastropietro, la ragazza di 18 anni originaria di Roma scomparsa il 29 gennaio scorso nelle Marche. La ragazza si era allontana dalla comunità di recupero “Pars” di Corridonia, lasciando The post È stato ritrovato il corpo di Pamela Mastropietro, la 18enne romana scomparsa da 2 giorni nelle Marche appeared first on Il Post.

Belluno - ritrovato sotto il ponte di Cadore il Corpo della 15enne scomparsa : È stato ritrovato questa mattina, intorno alle 10, il corpo senza vita di una 15enne, residente a Sappada (Belluno), la cui scomparsa era stata denunciata ieri sera dai genitori. Il cadavere era sotto il ponte di Cadore, tra Perarolo e Pieve di Cadore, un punto in cui già in passato si sono verificati diversi casi di suicidi. La ragazzina, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri di Cortina d’Ampezzo, dopo scuola sarebbe scesa dal pullman che ...

Giallo a Belluno : 15enne scompare dopo essere scesa dalla corriera - Corpo ritrovato sotto un ponte : Era stata vista l’ultima volta alle 17 vicino a Caralte nel comune di Perarolo mentre scendeva dalla corriera. La sorella dalla pagina FacebooK: aiutateci. Chi ha visto qualcosa, parli

Civate - ritrovato a San Pietro al Monte il Corpo di Giacomo Valsecchi : ritrovato stamattina dal figlio Simone e dal fratello in un canalone vicino alla basilica di San Pietro al Monte a Civate il corpo senza vita di Giacomo Valsecchi, l'uomo di 70 anni del quale si erano ...

Ritrovato in una casa di Milano il Corpo del dirigente svizzero scomparso a Natale : Nella tarda mattinata di martedì, poco dopo le 13, una ragazza cubana gira la chiave nella serratura di una porta in legno. Primo piano di un palazzo all'angolo tra viale Monza e via Fratelli Pozzi, ...