Corleone | i Riina si arrendono al Comune | pagheranno le tasse ma a rate

Corleone - ora i Riina vogliono pagare le tasse. La vedova del boss in Municipio : “Rateizzo” : Le commissarie del Comune vincono il braccio di ferro. Ma altri boss ancora rifiutano la cartella esattoriale

Corleone - i Riina non vogliono pagare le tasse : scatta la diffida del comune : Devono pagare le tasse sui rifiuti. Anche se si sono opposti. Anche se sono gli eredi di Totò Riina, il capo dei capi di Cosa nostra, morto il 17 novembre del 2017. Per questo motivo dal comune gli hanno inviato un sollecito. La vedova del boss mafioso, Ninetta Bagarella, deve circa 600 euro, la figlia Lucia, invece, circa 400. Da settembre, le tre commissarie che guidano il comune dopo lo scioglimento per infiltrazioni mafiose hanno inviato più ...

