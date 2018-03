Corea del Nord | dopo lo sport la musica | a Pyongyang la ' missione' di Gangnam Style

Curling femminile - Mondiali 2018 : Canada e Svezia in semifinale - Corea del Sud-USA e Russia-Rep. Ceca i playoff. Italia ultima : Canada e Svezia direttamente in semifinale, Corea del Sud-USA e Russia-Rep.Ceca saranno i due quarti di finale. Questo è il responso al termine del round robin dei Mondiali 2018 di Curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le padrone di casa, detentrici del titolo, hanno asfaltato gli USA per 8-5 e hanno chiuso il girone da imbattute davanti alle Campionesse Olimpiche che hanno osservato un turno di riposo conclusivo. La ...

In Corea del Sud è stato arrestato un altro ex presidente : Lee Myung-bak, capo del governo dal 2008 al 2013, è accusato di corruzione, appropriazione indebita ed evasione fiscale The post In Corea del Sud è stato arrestato un altro ex presidente appeared first on Il Post.

Giappone : al via il secondo incontro dei ministri dell'Istruzione Cina-Giappone-Corea del Sud : ... che ha visto la partecipazione del ministro cinese dell'Istruzione Chen Baosheng, il ministro Giapponese della Scienza e della Tecnologia Yoshimasa Hayashi e il vice primo ministro e ministro della ...

Sitting volley - in Corea del Sud l'Italia cerca la qualificazione mondiale : Manca meno di una settimana all'inizio del torneo di qualificazione al Campionato mondiale 2018 di Sitting volley , che per la prima volta nella storia vedrà scendere in campo le due nazionali azzurre.

Curling femminile - Mondiali 2018 : la Svezia supera la Germania e resta imbattuta. La Corea del Sud vince con gli Stati Uniti all’extra-end : Arriva l’ottava vittoria consecutiva per la Svezia ai Mondiali di Curling femminile, in corso di svolgimento a North Bay (Canada). Le campionesse olimpiche hanno superato agevolmente anche la Germania per 8-4 e restano quindi imbattute al comando della classifica. La squadra capitanata dalla skip Anna Hasselborg ha chiuso di fatto la partita già a metà gara, con il punteggio sul 6-1 e ha poi amministrato il vantaggio nella seconda parte, con le ...

Star del K-pop sudcoreano si esibiranno in Corea del Nord : ... le cinque componenti della girl-band Red Velvet, inoltre Seohyun di Girl's Generation.Si tratterà dei primi spettacoli di gruppi sudCoreani al Nord dal 2007. "Non è stato facile scegliere delle ...

Curling femminile - Mondiali 2018 – Svezia e Canada proseguono la cavalcata - Corea del Sud facile sulla Cina : La Svezia e il Canada proseguono il proprio dominio ai Mondiali 2018 di Curling femminile in corso di svolgimento a North Bay (Canada) e confermano la loro imbattibilità al termine dell’undicesima giornata disputata nella notte italiana. Le Campionesse Olimpiche hanno sconfitto la Svizzera per 5-4, realizzando due punti decisivi nel decimo end: rimonta completata sul finale per le scandinave che hanno faticato contro la combattiva ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfiora l’impresa con la Corea del Sud! Ruba 4 mani consecutive ma perde all’extra-end : L’Italia ha sfiorato un’impresa monumentale contro la Corea del Sud, vicecampionessa olimpica non più tardi di un mese fa a PyeongChang. Le azzurre sono andate vicinissime al colpaccio contro le asiatiche ai Mondiali 2018 di Curling femminile ma purtroppo si sono dovute arrendere all’extra-end (7-8). La nostra Nazionale incappa così nella quarta sconfitta nel torneo (solo due vittorie) e scivola in decima posizione: ora ...

Curling femminile - Mondiali 2018 : l’Italia sfiora l’impresa con la Corea del Sud! Ruba 4 mani consecutive ma perde all’extra-end : L’Italia ha sfiorato un’impresa monumentale contro la Corea del Sud, vicecampionessa olimpica non più tardi di un mese fa a PyeongChang. Le azzurre sono andate vicinissimo al colpaccio contro le asiatiche ai Mondiali 2018 di Curling femminile ma purtroppo si sono dovute arrendere all’extra-end (7-8). La nostra Nazionale incappa così nella quarta sconfitta nel torneo (solo due vittorie) e scivola in decima posizione: ora ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud 6-7 al nono end. Le azzurre provano l’impossibile! : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff. OASport vi propone la ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud 1-7 dopo il quinto end - le azzurre soffrono : OASport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile , martedì 20 marzo, : cronaca in tempo reale, stone dopo stone, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 14.00 con ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : Italia-Corea del Sud - sfida durissima per le azzurre! Serve l’impresa : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff. OASport vi propone la ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : l’Italia sfida Corea del Sud e Germania per sognare in grande : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff. OASport vi propone la ...

LIVE Curling - Mondiali femminili 2018 in DIRETTA : l’Itali sfida Corea del Sud e Germania per sognare in grande : Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2018 di Curling femminile (martedì 20 marzo). Oggi l’Italia torna sul ghiaccio di North Bay per disputare due partite decisive per il nostro futuro nel torneo: prima il match contro la Corea del Sud e poi la sfida più abbordabile contro la Germania. Diana Gaspari e compagne devono vincere almeno un incontro per rimanere seriamente in corsa per i playoff. OASport vi propone la ...