Coppa del Mondo di spada | Mara Navarria trionfa a Budapest

Ginnastica - l’Italia si rilancia in Coppa del Mondo : il ritorno vincente di Elisa Meneghini - le conferme Mori e Lodadio : Elisa Meneghini torna a risplendere in Coppa del Mondo e regala all’Italia un podio che mancava dallo scorso 26 giugno, quando Vanessa Ferrari fu terza al corpo libero in quel di Anadia. L’appuntamento di Doha ci consegna una Mini in buono stato di forma che ha saputo primeggiare con pieno merito proprio al quadrato, imponendosi con un discreto 13.333 da cui si deve ripartire per fare ulteriormente un salto in avanti. La comasca era ...

Tiro a segno - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : l’indiano Anish Anish vince nella pistola 25 metri : nella prima mattina italiana si è svolta a Sydney, in Australia, la finale della pistola automatica da 25 metri della prima tappa di Coppa del Mondo junior di Tiro a segno: si è imposto l’indiano Anish Anish davanti ai due cinesi Cheng Zhipeng e Zhang Jueming. La formazione cinese però si è riscattata conquistando la vittoria a squadre. Soltanto 10 i tiratori in gara nelle eliminatorie, vinte sempre dal tiratore indiano, con 585, davanti ...

Scherma - Coppa del Mondo 2018 : Mara Navarria concede il bis. Giulia Rizzi sfiora la doppietta - spadisti sottotono : Mara Navarria ci ha preso gusto e per la seconda volta in stagione sale sul gradino più alto del podio. Dopo la vittoria nella tappa d’esordio a Tallinn, la spadista friulana si è ripetuta ieri nel Grand Prix di Budapest al termine di una grandissima prestazione sulle pedane ungheresi. Una stagione davvero brillante quella di Navarria, che già nel primo Grand Prix a Doha era riuscita ad andare sul podio, chiudendo al secondo posto. ...

Pentahlon - Coppa del Mondo Los Angeles 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Dal oggi, lunedì 26, a venerdì 30 marzo si terrà la seconda tappa di Coppa del Mondo di pentathlon moderno a Los Angeles, negli Stati Uniti d’America. Il DT Claudio Rossetto ha convocato otto atleti, cambiando completamente la formazione azzurra rispetto a quella schierata in Egitto nel primo impegno stagionale. Per la gara maschile sono stati chiamati Nicola Benedetti (Avia Pervia), Daniele Colasanti (Eretum), Riccardo De Luca (Carabinieri) ...

Tiro a volo - Coppa del Mondo junior Sydney 2018 : Giada Longhi seconda dopo le prime tre serie di qualificazione nello skeet femminile : Continua a Sydney, in Australia, la prima tappa della Coppa del Mondo junior di Tiro a volo: all’alba italiana si è disputata la prima giornata delle qualificazioni dello skeet femminile, dopo la chiusura delle gare dedicate alla fossa olimpica. Due erano le italiane in gara: Giada Longhi è seconda dopo tre serie, mentre si è ritirata Maria Lucia Palmitessa. dopo 75 piattelli in testa c’è l’australiana Aislin Jones, a quota 68, ...

Combinata nordica - Classifica Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe conquista la sfera di cristallo! Jan Schmid e Fabian Riessle sul podio - 24° posto per Alessandro Pittin : Si chiude con il successo di Akito Watabe a Schonach la Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica. Il giapponese ha conquistato la prima sfera di cristallo in carriera con ben otto vittorie stagionali all’attivo e un bottino di 1495 punti, staccando nettamente i suoi rivali e lasciando a distanza di sicurezza il norvegese Jan Schmid (1133 punti), che ha conteso la vittoria a Watabe fino alle scorse settimane, restando poi indietro e ...

Fifa 18 : disponibili 5 nuovi MOTM – Uomo Partita per i match di FA Cup e Coppa del Belgio : EA Sports ha rilasciato nella notte 5 carte MOTM, Uomo Partita, per altrettanti giocatori che si sono contraddistinti nelle partite di FA Cup e Coppa del Belgio Ecco la lista dei 5 nuovi “Man of the match” Renaud Emond dello Standard Liegi Christian Eriksen del Tottenham Nemanja Matić del Manchester United N’Golo Kanté del Chelsea Pierre-Emile Højbjerg del Southampton ...

Classifica generale Coppa del Mondo biathlon 2018 : Makarainen e Fourcade conquistano la sfera di cristallo. Quinti Wierer e Hofer - sesta Vittozzi : Si è decisa nell’ultimo giro della stagione la Classifica generale finale in campo femminile, con la finlandese Kaisa Makarainen che ha avuto la meglio sulla slovacca Anastasiya Kuzmina. Premiata la costanza della veterana, che a 35 anni bissa il successo nella generale ottenuto nella stagione 2013/2014, in quella che potrebbe essere l’ultima gara della sua carriera. Quinta posizione finale per Dorothea Wierer a 681 punti, precedendo ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : Domracheva conquista il sesto successo - a Makarainen la sfera di cristallo : Non poteva che concludersi con un finale thrilling la stagione della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. Nella mass start di Tyumen, sotto una fitta nevicata, si è infatti decisa all’ultimo giro la classifica generale. Il tutto mentre la bielorussa Darya Domracheva, grazie ad una grande rimonta, ha ottenuto il sesto successo stagionale nel massimo circuito Ibu. Già vincitrice nella sprint di venerdì, Domracheva con il 19/20 è uscita ...

Salto con gli sci femminile - Coppa del Mondo 2018 : doppietta per Sara Takanashi a Oberstdorf! : Con la seconda gara sul trampolino HS 106 di Oberstdorf, in Germania, si è chiusa la Coppa del Mondo 2017-2018 del Salto con gli sci femminile. Di fatto, il podio ha ricalcato quello della gara di ieri sulla stessa struttura: dopo una stagione intera di digiuno, la giapponese Sara Takanashi ha ottenuto la seconda vittoria consecutiva, anche con un buon margine. Autrice del miglior punteggio nella prima serie, è stata la migliore anche nel ...

LIVE Biathlon - Mass Start Tyumen 2018 in DIRETTA : lotta per la Coppa del Mondo femminile. Wierer e Vittozzi da podio : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Mass Start valide per l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2017-2018 da Tyumen, in Russia. La giornata odierna farà calare il sipario sulla stagione del grande Biathlon: nonostante questo, mancano ancora le ultime sentenze, gli ultimi verdetti. A partire dalla lotta per la Coppa del Mondo femminile: in classifica generale, Anastasiya Kuzmina e Kaisa Makarainen sono divise da una manciata di ...

Biathlon - Coppa del Mondo 2018 : festa russa con Tsvetkov nella mass start di Tyumen! Settimo Hofer - Fourcade lontano : Nell’ultima gara dell’ultima tappa della Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018, si è interrotta la striscia di podi di Martin Fourcade nel massimo circuito. nella mass start di Tyumen, successo davanti al pubblico di casa per il russo Maxim Tsvetkov, che ha conquistato il primo successo della carriera nel massimo circuito Ibu. La gara è stata caratterizzata sin da subito dagli errori di Martin Fourcade (due al primo poligono) e ...

Combinata nordica - Coppa del Mondo 2018 : Akito Watabe chiude in bellezza e trionfa nell’ultima gara a Schonach! Riiber e Riessle sul podio - 21° posto per Pittin : Akito Watabe chiude in bellezza la Coppa del Mondo 2017-2018 di Combinata nordica e si aggiudica anche la seconda Gundersen di Schonach, dove è andata in scena l’ultima tappa della competizione. Il giapponese ha suggellato una stagione da sogno, che lo ha visto tagliare il traguardo a braccia alzate in otto occasioni. Un autentico dominio, che gli ha consentito di conquistare la prima sfera di cristallo della sua carriera con quasi 1500 ...