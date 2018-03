Conte prossimo allenatore del PSG | pronto un contratto plurimilionario CIFRE e DETTAGLI

Calcio - Antonio Conte prossimo CT dell’Italia? Alessandro Costacurta : “Quello che può fare meglio. Gattuso? Non ora” : Antonio Conte sarà il prossimo CT della Nazionale Italiana di Calcio? Da Bratislava arriva un’investitura per il tecnico pugliese, direttamente da Alessandro Costacurta che sta sondando il terreno a caccia del nuovo CT. L’ex difensore è in Slovacchia per rappresentare la FIGC al Congresso UEFA e ha espresso chiaramente la propria preferenza: “Tra i potenziali selezionatori è quello che, per me, potrebbe fare meglio. E ...

Alessandro Costacurta : “Il prossimo CT dell’Italia? Dobbiamo fare in fretta. Non mi avvicino ad Allegri - Spalletti - Conte” : L’Italia attende ancora di sapere quale sarà il prossimo CT della Nazionale. Alessandro Costacurta è in contatto con diversi allenatori ma al momento tardano ad arrivare delle riposte. L’ex difensore del Milan oggi è intervenuto al convegno Sport ed Economia tenuto presso il liceo Allende ed è stato molto chiaro: “Dobbiamo fare presto per scegliere il nuovo CT ma sono tanti gli allenatori già occupati a cui io non posso ...

Antonio Conte verso l'esonero : è lui il prossimo ct Azzurro - : Tutto è pronto per un Conte bis sulla panchina della Nazionale. Dopo la disastrosa parentesi Ventura, l'addio di Tavecchio e il commissariamento della Figc , nella mani del braccio destro di Malagò, ...

Conte - in arrivo la prima offerta per il prossimo anno : il Milan... : Secondo Sky Sport , il PSG vuole a tutti i costi Antonio Conte e sta preparando la prima offerta per l'allenatore che potrebbe salutare il Chelsea a fine stagione. Il Milan invece al momento non ha dato nuovi ...