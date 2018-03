Conte | offerta monstre dal Psg E il Chelsea corteggia Sarri

Chelsea - bomba dall’Inghilterra : “super offerta del Psg per Conte” : Il futuro di Antonio Conte è sicuramente lontano dal Chelsea, stagione deludente fino al momento per il tecnico italiano. Nel frattempo secondo quanto riporta il Guardian il Psg avrebbe avviato i contatti con l’entourage dell’allenatore per convincerlo a prendere il posto di Unai Emery, l’attuale allenatore non sarà infatti confermato. In corsa anche Mourinho, Simeone e Allegri ma al momento Antonio Conte sembra in pole per il ...

Il Psg fa sul serio per Conte ed Allegri : pronta l'offerta choc : L'avventura di Unai Emery al Psg è agli sgoccioli. Il club francese starebbe pensando anche all'esonero immediato del tecnico spagnolo, definito una sorta di dead man walking dopo la pesante ...

Contesto - offerta e sostegno : a Cuneo si programmano gli stati generali delle politiche giovanili : Ma cosa significa fare politica per i giovani? "Il primo passo è coinvolgere la fascia di giovani che rimane fuori dalle politiche attive della comunità. Per farlo è giusto partire - ha sottolineato ...

Tim - offerta Contenuti strategica. Avanti con joint venture Canal+ : Il progetto di joint venture tra Tim e Canal+ per produrre video è da rifare ma resta «uno degli elementi principali del piano strategico 2018-2020» del gruppo telefonico. Vivendi dopo aver incassato le critiche dei sindaci, dei consiglieri indipendenti e non ultima della Consob, fa buon viso a cattivo gioco e approfittando della scadenza del term sheet riavvia il negoziato con Mediaset per ora alla finestra. Il cda di Tim non ...