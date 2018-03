Consumi | Promotor | 8 | 3mld a gennaio e febbraio per carburanti auto

calcioweb.eu

: Consumi: Promotor 83mld a gennaio e febbraio per carburanti auto - #Consumi: #Promotor #83mld #gennaio - zazoomnews : Consumi: Promotor 83mld a gennaio e febbraio per carburanti auto - #Consumi: #Promotor #83mld #gennaio -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Milano, 26 mar. (AdnKronos) – Ingli italiani hanno speso per l’acquisto di benzina e gasolio8,3 miliardi di euro con una crescita rispetto allo stesso mese del 2017 di 111 milioni (+1,4%). La stima è stata fatta dal Centro Studiche ha utilizzato la sua banca dati suie prezzi deicostruita su informazioni ufficiali del ministero dello Sviluppo Economico. L’aumento della spesa del primo bimestre del 2018 è dovuto, si legge in una nota, non ad una crescita dei, che sono invece in calo (-0,8%), ma alla dinamica dei prezzi alla pompa che rispetto al2017 sono più elevati dell’1,03% per la benzina e del 2,64% per il gasolio. A proposito di prezzi alla pompa, sottolinea il Centro Studi, ala tendenza all’aumento si è invertita con la prospettiva di un ritorno a ...