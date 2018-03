Comunità delle Giudicarie * ' Quale alimentazione per la salute dei nostri figli? '

Motocross oggi (domenica 25 marzo) - GP Comunitat Valenciana 2018 : gli orari delle gare e come vederle in tv e seguirle in tempo reale : Domenica 25 marzo di gare per il Mondiale Motocross 2018. Le classi Mx2 ed MxGP torneranno protagoniste già nel prossimo per il terzo appuntamento iridato a Valencia (Spagna) ed il confronto tra Jeffrey Herlings ed Antonio Cairoli, nella massimi cilindrata continuerà a tenere banco. Al momento è l’olandese a sorridere dopo i primi due round in Argentina ed in Olanda. Per il siciliano, dunque, l’occasione del riscatto si ripresenta ...

Il vescovo Pompili e Slow Food lanciano a Roma la rete delle Comunità Laudato si' : "Non c'è dubbio che il riferimento più forte dal punto di vista ambientale, ma anche nell'ottica di una diversa economia, sia in questi anni la Laudato si': per questo abbiamo pensato di richiamarci ...

Volta a la Comunitat Valenciana 2018 : programma - orari e tv. Le date delle cinque tappe : Il calendario del grande ciclismo prosegue in Spagna, dove mercoledì 31 inizierà la Volta a la Comunitat Valenciana. Una breve corse a tappe che giunge alla sua 69ma edizione e anche quest’anno vedrà protagonisti tanti corridori di primo piano, tra cui citiamo Greg Van Avermaet, Alejandro Valverde, Michal Kwiatkowski e Matteo Trentin. Saranno cinque le tappe in programma, con un duro arrivo in salita e una cronometro a squadre. La corsa sarà ...

Shoah : a Vicenza una marcia per ricordare le vittime delle diverse Comunità (4) : (AdnKronos) - I prigionieri nei campi di sterminio erano identificati con segnali cuciti sulle divise, triangoli colorati. Agli ebrei erano assegnati due triangoli gialli sovrapposti come a formare la Stella di David. I triangoli rossi identificavano i prigionieri politici, composti per la maggior p

Shoah : a Vicenza una marcia per ricordare le vittime delle diverse Comunità (3) : (AdnKronos) - “Affinché il ricordo del momento più buio toccato dal genere umano sia sempre vivo, anche quest'anno organizziamo la marcia della Memoria e lo faremo finché avremo voce in ricordo di chi è stato annientato dalla follia del Nazi-Fascismo, per non dimenticare mai”, afferma Thomas Tedesco

Shoah : a Vicenza una marcia per ricordare le vittime delle diverse Comunità : Vicenza, 25 gen. (AdnKronos) - Primo Levi affermava “L’Olocausto è una pagina del libro dell’Umanità da cui non dovremo mai togliere il segnalibro della memoria”. Con questo intento, e nel ricordo di tutte le vittime dello sterminio nazifascista, sabato 27 gennaio, dalle 18.30, si snoderà da piazza