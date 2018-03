Como | perseguita la ex | il padre di lei e il nuovo compagno | arrestato

meteoweb.eu

(Di lunedì 26 marzo 2018) Milano, 26 mar. (AdnKronos) – Non riusciva a rassegnarsi per la fine della sua relazione e aveva cominciato are la ex, ile ildi lei. Per questo un 21enne è statodai carabinieri. E’ accaduto lo scorso sabato, nel comasco. Il giovane è accusato di aver commesso una lunga serie di atti persecutori, dal 2017 ai giorni scorsi, nei confronti della ex fidanzata, una 19enne abitante a Mozzate, deldi lei e dell’attuale, provocando ai tre un grave stato di ansia e paura. Inoltre avrebbe violato il divieto di avvicinamento alle vittime, al quale era già stato sottoposto in precedenza.Proprio quest’ultima circostanza avrebbe fatto scattare l’arresto, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione della misura cautelare emessa dal gip di. Il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari. L'articolo ...