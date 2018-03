: #News #Commercio, export febbraio cala su mese - CybFeed : #News #Commercio, export febbraio cala su mese - davidmezzo : RT @Assimit1: @davidmezzo, racconta perché l'associazione rappresenta un'importante opportunità di avere riconosciuta la propria profession… - Assimit1 : @davidmezzo, racconta perché l'associazione rappresenta un'importante opportunità di avere riconosciuta la propria… -

extra-europeo in calo del 2,5%, su base mensile, mentre l'import risulta in aumento dell'1,1%. Lo comunica l'Istat.Su base annuaa +0,1% e import a -2%: le esportazioni crescono verso Svizzera (+11,7), Mercosur (+8,9),Turchia(+3,9)e Russia(+3,1), mentreno verso Cina(-9,7), Opec (-9,2) e Giappone (-8,7). Dinamica decrescente per l'import: Asean -24,9%, India -15,3% e Svizzera -10,6%. Il surplus commerciale (+1.986 milioni) è in aumento rispetto a2017, quando era risultato pari a 1.716 mln.(Di lunedì 26 marzo 2018)