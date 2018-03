Come aggiungere una Repository su Kodi

Come aggiungere firma in Word : Per dare un aspetto più professionale a documenti autografi, per lavoro o per necessità extra-lavorative, Microsoft Word mette a disposizione un’interessante funzione che consente di aggiungere la propria firma e altri dati (per esempio qualifica lavorativa, indirizzo di posta o numero di telefono) alla fine di ogni documento. Una funzione davvero interessante, soprattutto perché, consente di proteggere i propri contenuti da modifiche sgradite o ...

Come aggiungere dispositivo Sky Go : ... è utile sapere quali sono i device supportati dal servizio di streaming che Sky mette a disposizione dei suoi clienti. Sky Go è visibile da PC e Mac tramite Google Chrome , dalla versione 49 in poi, ...

“Guardate Come vivono”. Tina e Chicco Nalli allo scoperto : “Vi diciamo tutto”. Dopo fiumi di pettegolezzi - l’opinionista simbolo di Uomini e Donne prende il toro per le corna e racconta la verità sul suo rapporto col marito. Intanto spunta una foto - e c’è poco da aggiungere… : Dopo 13 anni di amore si sono detto addio. Tra Tina e Chicco Nalli è tutto finito. Niente lieto fine come nelle favole ma felici e contenti ognuno per la sua strada. Anzi no, perché la coppia – che ha pure 3 figli – pare abbia preso una decisione differente da quella che si potrebbe immaginare. A confessarlo è proprio la bionda opinionista che dice: “Al momento viviamo da sparati in casa, anche per il bene dei nostri figli”. Dopo 13 anni ...

Ternana - arriva Gigi De Canio : ecco Come cambia l’11 per raggiungere la salvezza [FOTO] : La Ternana sta attraversando un momento difficilissimo in campionato, la squadra occupa l’ultimo posto nel torneo di Serie B e la salvezza al momento sembra lontana anche perchè la squadra non convince. Il ribaltone in panchina con l’esonero di Pochesci e l’arrivo di Mariani non ha portato gli effetti sperati, adesso è in arrivo un altro cambiamento. La dirigenza ha deciso di affidare la panchina a Gigi De Canio, un allenatore ...

Coinbase Commerce : Plugin per aggiungere criptovalute Come metodo di pagamento sugli eCommerce : Coinbase Commerce è un Plugin per i più comuni eCommerce che serve per aggiungere le criptovalute come metodo di pagamento accettato in modo semplice e veloce Cos’è e come funziona Coinbase Commerce? come implementare Coinbase Commerce sul tuo sito Coinbase, il più grosso exchange dove comprare criptovalute in pochi e semplici passi, si evolve e […]

[SNES/NES MINI]Guida : Come installare e aggiungere giochi all’unità USB : Requisti Un pc Una console snes/nes mini L’adattatore USB OTG hakchi2 CE Guida Collegare l’unità USB al computer, individuare l’unità USB nella cartella, fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Formatta … Assicurati che “NTFS” sia selezionato per File system e premi Avvia, quindi premi OK . Apri l’unità e crea una nuova cartella chiamata “hakchi”. Apri la ...

Bella novità per Huawei P8 Lite 2017 : Come aggiungere alla fotocamera la ‘Panoramica 3D’ : C'è una novità gradita che colpisce direttamente la fotocamera di Huawei P8 Lite 2017, o per meglio dire l'applicazione che gestisce il comparto. Ci riferiamo chiaramente al software stock, che, con un opportuno accorgimento (parliamo dell'installazione di un innocuo APK, che non costituirà una modifica dell'apparato), potrà beneficiare della modalità 'Parorama 3D', già bagaglio ufficiale di Huawei P9 e P9 Plus grazie all'ultimo aggiornamento ...

Vagina senza segreti : ecco Come devi toccarla per farle raggiungere l'orgasmo : Consigli pratici, scientifici, per far raggiungere alla donna l'orgasmo. In Giappone è stato diffuso un vero e proprio tutorial che spiega nei dettagli a lui come toccare lei e darle il massimo del piacere.

Come raggiungere la porta della Sicilia e cosa vedere a Messina : Tra le mete per la vacanze pasquali e quelle estive la Sicilia è una delle maggiormente preferite sia dagli italiani sia dagli stranieri. Una delle località più belle è Messina, metropoli adagiata sullo Stretto. Chi raggiunge l’Isola passa necessariamente dalla…Continua a leggere →