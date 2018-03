Città e date dei casting di X Factor 12 On the road da Bologna a Genova | Padova e Napoli

"Abbiamo votato M5s - dateci il modulo per avere reddito di cittadinanza" : Questo post è stato modificato alle 20.56 aggiungendo la parziale smentita di Porta futuro Bari, pubblicata nel pomeriggio, che ridimensiona quanto denunciato in mattinata. "Vorremmo compilare i moduli per ottenere il reddito di cittadinanza". È la domanda che molti cittadini di Giovinazzo (Bari), hanno posto agli addetti dei Caf cittadini, alcuni già lunedì mattina, a poche ore dalla ...

"Abbiamo votato M5s - dateci il modulo per avere reddito di cittadinanza" : "Vorremmo compilare i moduli per ottenere il reddito di cittadinanza". È la domanda che molti cittadini di Giovinazzo (Bari), hanno posto agli addetti dei Caf cittadini, alcuni già lunedì mattina, a poche ore dalla chiusura dei seggi e del responso delle urne. "Hanno vinto i 5 stelle, l'ha detto la televisione", hanno affermato in tanti, in particolare ragazzi e disoccupati, agli ...

Bari - coda ai Caf : "Ha vinto il M5SDateci il reddito di cittadinanza"Cittadini in coda per avere i moduli : "Vorremmo compilare i moduli per ottenere il reddito di cittadinanza". Questa la domanda che molti cittadini di Giovinazzo (Bari) hanno posto agli addetti dei Caf cittadini, alcuni già lunedì mattina, a poche ore dalla chiusura dei seggi e del responso delle urne Segui su affaritaliani.it