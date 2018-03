Cina chiama Italia | Wuzhen a caccia di talenti

Buc Cina sco. 8 marzo : Non chiamateci vittime : ... una donna apparentemente così fragile da decidere di abdicare alla vita, eppure diventata un'icona indiscussa, ancora oggi presente nell'immaginario femminile e maschile di tutto il mondo come la ...

“La bimba è nata in arresto cardiaco - tutti la credevano morta”. Richiamata dalle urla - la viCina esegue le istruzioni del 118 : Carolina Maneses ha salvato la vita di una bambina nata in casa e che era andata in arresto cardiaco. E’ accaduto a Borgosatollo, in provincia di Brescia. La madre, che ha già cinque figli, ha partorito una bambina che era in posizione podalica. La vicina di casa, Richiamata dalle urla, è entrata nell’appartamento della famiglia, ha chiamato il 118 di Bergamo e un infermiere ha guidato la donna nell’assistenza al parto. La ...