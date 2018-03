Cina agli Usa | sui dazi usare il dialogo non le intimidazioni

Dazi - dopo le minacce Cina mostra un ramoscello di olivo agli Usa : Secondo il Financial Times Pechino vuole accelerare e perfezionare già il mese prossimo una serie di riforme che apriranno maggiormente la sua economia, in particolare la possibilità per le imprese ...

Una battaglia navale vista dalla cuCina della Open Arms : Il cuoco della missione di soccorso minacciata da una motovedetta libica nel Mediterraneo racconta cosa è successo. Leggi

La Cina prepara la rappresaglia. Dazi per 3 miliardi all'America : La seconda economia del mondo ha annunciato un piano che dovrebbe portare Pechino a imporre nuove tariffe su una lista di 128 prodotti made in Usa per un valore totale di circa 3 miliardi di dollari. ...

Barbie - iPhone e maglie di Trump : cinque simboli degli Usa prodotti in Cina : uno dei simboli del sogno americano, nonché il prodotto bandiera della Mattel. Peccato che la Mattel abbia chiuso il suo ultimo stabilimento produttivo in terra statunitense nel lontano 2002, peraltro ...

Esperti cinesi : nessun vincitore nella guerra commerciale lanciata dagli Usa nei confronti della Cina : Queste associazioni operano nei settori della scienza e della tecnologia, delle vendite al dettaglio, dell'agricoltura e dei beni di consumo, e tra esse sono incluse grandi società multinazionali, ...

Dazi - la Cina prepara la risposta agli Usa : contromisure su carni e prodotti agricoli : Pechino spera di appianare le divergenze commerciali con gli Stati Uniti attraverso il dialogo. Ma “non resterà a guardare lasciando che i suoi legittimi diritti e interessi vengano danneggiati”. Lo ha dichiarato questa mattina il ministero del Commercio cinese, commentando la notizia dell’imminente arrivo di una nuova tornata di tariffe “made in Usa”. Le prime dirette esclusivamente contro la seconda economia ...

Omicidio da film horror : le taglia la gola - poi le strappa il cuore - lo cuCina e lo mangia : Alexey Yastrebov, 35 anni, è stato arrestato dopo che la polizia ha rinvenuto il corpo mutilato di Ekaterina Nikiforova, 27enne, nell'appartamento dell'uomo a Krasnoyarsk. Il sospetto cannibale avrebbe tentato di suicidarsi dopo l'efferato Omicidio.Continua a leggere

Dazi - Cina si prepara a rispondere agli USA : Il Ministro del Commercio cinese aveva detto: "Non ci sono vincitori in una guerra commerciale che porterebbe a disastri ai nostri due Paesi e al resto del mondo". Secondo il Wall Street Journal , ...

Dazi - Cina si prepara a rispondere agli USA : Anche il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire , non ha fatto mistero che "una guerra commerciale farebbe solo perdenti". Anche il G20 è sceso in campo cercando soluzioni per evitare una ...

La Cina apre agli investitori esteri per evitare i dazi di Trump : Mentre il G-20 di Buenos Aires si chiude con una dichiarazione a sostegno del commercio, subito ridimensionata dagli Usa, il premier Li annuncia agli investitori meno vincoli sul trasferimento di tecnologie...

Esperti : la Cina ha vinto la battaglia con gli USA per il petrolio in Iraq - : L'influenza cinese è in crescita in tutto il mondo… e gli Stati Uniti non possono farci nulla, perché le aziende occidentali non possono offrire le condizioni favorevoli che danno le imprese ...

Farmaci - resistenza agli antibiotici? Colpa anche di altri mediCinali : Una vasta gamma di Farmaci, dalle terapie antitumorali agli antipsicotici, influisce sulla crescita di microrganismi che si trovano nel nostro intestino. Questo comporta che non sono solo gli antibiotici ad avere un impatto sulla flora e sullo sviluppo della resistenza. E’ l’allarme lanciato su ‘Nature’ dagli esperti dell’European Molecular Biology Laboratory. Il loro studio ha esaminato l’impatto sulla flora ...

Intervista a Le Maire : ?«Sui dazi Trump sbaglia bersaglio. Il vero problema è la Cina» : Il ministro di Macron: un errore prendere di mira anche l’Unione Europea, il vero problema è la sovraccapacità della Cina nella produzione di acciaio. Confermato l’impegno a presentare un piano di riforma dell’Eurozona entro giugno. Sì a un ministro delle Finanze dell’euro...

Amici 17/ Verso il serale : Emma viCina alla maglia verde? Luca Vismara in crisi : Amici 17, anticipazioni e news Verso serale: dopo Einar e Lauren, Emma Muscat, spinta dal pubblico, potrebbe essere la prossima allieva ammessa al serale. Luca Vismara sempre più in crisi.(Pubblicato il Tue, 20 Mar 2018 04:49:00 GMT)