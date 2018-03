Ciclismo | World tour | Valverde al comando

Ciclismo - ecco i 55 corridori italiani nel World Tour Video : Pur senza una squadra italiana il # Ciclismo azzurro è sempre ben presente nel World Tour . [ Video ] Seppure in calo rispetto alla scorsa stagione, i # corridori italiani sono i più numerosi nell’elite del Ciclismo mondiale. Restano tante anche le presenze in altri ruoli, tra manager, direttori sportivi, preparatori, senza pensare ai produttori di biciclette e di vari componenti ed accessori. Manca purtroppo un grande sponsor che possa costruire una ...

Ciclismo - ecco le ruote scelte dai campioni del World Tour Video : Con il mese di gennaio è ripartita la stagione del #Ciclismo professionistico. Le prime corse, e soprattutto il Tour Down Under, [Video] stanno permettendo agli appassionati di godersi finalmente un po’ di spettacolo dopo tre mesi di pausa, ma anche di familiarizzare con le rinnovate maglie e i materiali. Soprattutto per i tanti cicloamatori che seguono le gare professionistiche è interessante ammirare i modelli di biciclette utilizzate dai ...