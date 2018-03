Ciclismo | il borsino del fine settimana | promossi e bocciati Peter Sagan si riscatta | la

oasport

(Di lunedì 26 marzo 2018) Un’altradiè andata in archivio. A sei giorni dal Giro delle Fiandre che aprirà il trittico delle Monumento del mese di aprile, vediamo come si sono comportati i big, tra coloro che hanno destato una buona impressione e chi invece ha deluso le aspettative, anche pensando ai prossimi appuntamenti, con il Giro d’Italia che si avvicina a grandi passi. Fortunatamente, sono più le note positive rispetto a quelle negative.: volenti o nolenti, fa sempre parlare di sé. Se vince perché vince, come nel caso della Gand-Wevelgem, o se perde perché perde, ripensando all’E3 di Harelbeke. Venerdì nel piccolo Fiandre il campione del Mondo ha deluso tutti. Ha provato ad infilarsi nelle azioni buone, ma dopo qualche tentativo di rispondere agli attacchi della QuickStep Floors è mestamente scivolato nelle retrovie, per chiudere lontanissimo dai ...