Ciao Fabrizio. A 60 anni se ne va Frizzi - volto garbato e sorridente della tv : Unanime cordoglio e commozione nel mondo dello spettacolo per l'improvvisa scomparsa del conduttore tv. Amato per il suo stile sobrio e gentile, era da sempre impegnato nel sociale. I funerali mercoledì nella Chiesa degli Artisti a ...

«Ciao Fabrizio - amico mio» : Garbato. Gentile. Umano. E sempre sorridente. Non c’è dolore, saluto, cordoglio, che non passi attraverso queste parole. Nel ricordare l’amico, il collega, il professionista Fabrizio Frizzi, scomparso nella notte del 26 marzo a 60 anni, per un’emorragia cerebrale. A dare l’annuncio più triste è stata una nota della famiglia, la moglie Carlotta, il fratello Fabio («Grazie Fabrizio per tutto l’amore che ci hai donato»). E ...