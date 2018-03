Choc nel mondo della televisione È morto Fabrizio Frizzi | aveva 60 anni foto

Muore sul campo come Morosini - nuova tragedia nel calcio - video Choc Video : Si è accasciato al suolo e non si è rialzato più. La tragedia di Bruno Boban [Video] ha ricordato quella che sconvolse il calcio italiano il 14 aprile 2012. come Piermario Morosini l’attaccante del Marsoni è deceduto sul rettangolo di gioco dove essere stato colpito al petto dal pallone. Il ventiseienne ha continuato a correre per alcuni istanti prima di perdere i sensi e non rialzarsi più. L’episodio si è verificato al quindicesimo minuto della ...

“Mollo!” Isola - Valeria Marini Choc. Il programma sempre più nel caos. A poche settimane dalla fine dell’edizione 2018 una vera e propria bomba. Cosa sta succedendo : Non c’è pace per l’Isola dei Famosi. Ormai è guerra tra i naufraghi. Quando mancano infatti poche settimane alla chiusura dell’edizione 2018 ecco che un’altra bomba è pronta a scoppiare. Nel centro del mirino è finita Valeria Marini con una decisione che scatenerà non poche polemiche. La bionda ex prima donna del Bagaglino – che si era distinta anche tra le mura del Grande Fratello Vip – sarebbe pronta a lasciare. A lanciare la nuova ...

“Pensavo di morire”. Morra Choc. L’attore - in coppia con Sara Di Vaira a Ballando con le stelle - racconta il tremendo incidente in cui è stato coinvolto. Vivo per miracolo - incerto il futuro nel programma di Milly Carlucci : Si è visto la morte in faccia, poi fortunatamente tutto è andato per il meglio e la sua vita è salva. Massimiliano Morra, reduce dal pericolosissimo incidente stradale capitatogli la settimana scorsa, assieme a Sara Di Vaira, è stato ospite a Sabato Italiano, programma di Rai1 condotto da Eleonora Daniele per raccontare quanto accaduto. E i dettagli hanno fatto rabbrividire tutti. L’attore, che assieme alla ballerina forma una coppia ...

Isola dei Famosi - “Raptus sessuale nella notte”. Isola dei Famosi Choc. Il naufrago non ce la fa più ed “esplode”. Mentre tutti dormono e c’è il silenzio più assoluto - lui assalta “lei” senza minimamente pensare alle conseguenze del suo gesto. Roba vietata ai minori (no comment) : Isola dei Famosi choc. È successo nella notte e tutti sono rimasti basiti. Una Roba assurda che sta facendo molto discutere. Ma di che stiamo parlando? Beh, diciamo che l’arrivo in Honduras della Marini ha creato un certo scompiglio. E non solo per Francesca Cipriani – con la quale si aspetta a giorni un confronto-scontro – ma anche per gli altri naufraghi. Per chi non conoscesse i trascorsi tra Francesca Cipriani e Valeria Marini, ricordiamo ...

Parto Choc : il piccolo viene al mondo così. E in ospedale nessuno osa dire nulla. Le immagini (fortissime) di questo bimbo - che ormai ha 11 mesi - potrebbero urtare la vostra sensibilità. Quel che è successo nell’utero di sua madre è tremendo : Le donne in gravidanza hanno una missione importantissima da compiere: devono fornire al feto che portano in grembo tutti i nutrienti di cui hanno bisogno. Devono controllare che tutto sia a posto e non devono stancarsi troppo. Ma non tutte le donne sono ligie al dovere: a volte, nonostante questo, il bimbo nasce sanissimo. In altri casi, però, il feto risente moltissimo delle carenze e nasce con problemi gravissimi. È Quel che purtroppo è ...

“Non vado più in tv”. Eva Henger Choc. L’ex naufraga è finita nel polverone per le sue dichiarazioni su Francesco Monte. Ma adesso - dopo certe cose - ha preso la decisione definitiva : “Ecco il perché” : L’inghippo non si spegne, il canna-gate continua a stare sulla bocca di tutti. L’Isola dei Famosi sta vivendo la sua stagione più complicata ed Eva Henger prosegue la sua battaglia per affermare la verità che ormai da settimane sta cercando di far valere. Dal momento in cui è tornata in Italia partecipa a molte trasmissioni Mediaset e ogni volta le sue dichiarazioni suscitano molto interesse, ma anche dibattiti e discussioni a non finire ...

Nella bufera Choco Lite : bufala testimonial Nadia Toffa per dimagrire 30 kg : Una vera e propria bufera quella che si è abbattuta sul prodotto Choco Lite in queste ore, scatenata dal servizio di Nadia Toffa de Le Iene, suo malgrado testimonial sui social del prodotto che promette di dimagrire 30 kg al mese. Una bufala vera e propria e a dire la verità pure una truffa perpetuata ai danni degli acquirenti convinti di poter raggiungere il risultato sperato semplicemente bevendo una bevanda. Perché più propriamente ...

Clementino confessione Choc/ I fans attendono il ritorno del rapper : nuovo album nel 2019? : Clementino confessione choc: dopo aver spiazzato i fans parlando per la prima volta in pubblico del dramma vissuto, il rapper torna indietro nel tempo con una foto ricordo su Instagram.(Pubblicato il Mon, 19 Mar 2018 15:09:00 GMT)

“È morto!”. L’evento più atteso e poi lo Choc - davanti al pubblico. Precipita nel vuoto e si schianta : il dramma sotto gli occhi di tutti. La corsa in ospedale - inutile ogni tentativo : Un acrobata del Cirque du Soleil è morto dopo essere caduto a terra durante uno spettacolo a Tampa, in Florida. Lo annuncia “con immensa tristezza” la celebre compagnia mondiale di circo con un comunicato pubblicato sui social. Il trapezista francese Yann Arnaud, 38 anni, si stava esibendo quando è caduto al suolo. “Le procedure d’emergenza sono state immediatamente attivate e Yann è stato trasportato al più vicino ...

Choc nel Napoletano - 31enne uccisa mentre accompagna i figli a scuola : ricercato il marito : Una donna di 31 anni è stata uccisa questa mattina a Terzigno, nel Napoletano. Secondo le prime ricostruzioni la donna, di cui al momento si conosce solo il nome, Immacolata,...