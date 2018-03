China Cup | Galles ko 1-0 e vittoria per l’Uruguay

Analisi e Pronostico Galles-Uruguay - Finale China Cup 26-03-2018 : China Cup 2018: Analisi e Pronostico di Galles-Uruguay, Finale primo posto, Lunedì 26 Marzo ore 13.35. Sfida difficile per Bale e Giggs contro la ‘Celeste’ di Cavani. La Finale della China Cup 2018 promette spettacolo con la sfida tra Galles e Uruguay. Entrambe le formazioni hanno vinto agevolmente in semiFinale rispettivamente contro Cina e Repubblica Ceca. Al debutto di Ryan Giggs, l’attaccante del Real Madrid, Gareth ...

Analisi e Pronostico Cina-Repubblica Ceca - China Cup 26-03-2018 : China Cup 2018: Analisi e Pronostico di Cina-Repubblica Ceca, Lunedì 26 Marzo, ore 09.30. I ‘Dragoni’ cercano il riscatto dopo lo 0-6 subito dal Galles. La Cina di Marcello Lippi vuole risollevarsi contro la Repubblica Ceca, dopo la pessima prestazione offerta in semifinale nella China Cup contro il Galles. La Nazionale cinese è stata travolta per 0-6 dai gallesi guidati dell’esordiente Ryan Giggs. La peggior sconfitta della carriera per ...

China Cup : Uruguay-Repubblica Ceca 2-0 : L'Uruguay ha battuto la Repubblica Ceca per 2-0 in un match valido per la 'China Cup', torneo amichevole in corso il Cina , ieri la nazionale di casa, allenata da Marcello Lippi, era stata travolta ...

China Cup : vittoria dell’Uruguay sulla Repubblica Ceca [FOTO] : 1/6 ...

China Cup - l'Uruguay batte la Repubblica Ceca 2-0 : l'Uruguay ha battuto la Repubblica Ceca per 2-0 in un match valido per la 'China Cup', torneo amichevole in corso il Cina , ieri la nazionale di casa, allenata da Marcello Lippi, era stata travolta ...

Chelsea - FA Cup unico obiettivo : Conte gioca per salvare la panChina : Stagione deludente per il Chelsea, brutta eliminazione in Champions League contro il Barcellona, in Premier League percorso negativo, adesso l’unico obiettivo rimane la FA Cup, appuntamento contro il Leicester, ecco le indicazioni di Conte: “Ogni trofeo e’ importante per noi – sottolinea il tecnico salentino – Abbiamo cominciato la stagione per lottare fino alla fine su tutti i fronti. In Coppa di Lega siamo ...

Juventus news - Dybala recuperato. In panChina con il Torino : La Joya ha ripreso ad allenarsi con i compagni: la sua convocazione per il derby della Mole è pressoché scontata. Diverso il discorso per Matuidi, per il quale servirà più pazienza

Napoli-Lazio - probabili formazioni e ultimissime : Sarri recupera Mertens. PanChina per Caceres… : Napoli-Lazio, probabili formazioni e ultimissime: Sarri recupera Mertens. Panchina per Caceres… Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Napoli-Lazio, probabili formazioni E ultimissime- Mancano ormai poche ore al calcio d’inizio del big match tra Napoli e Lazio. Padroni di casa in campo con il solito e collaudatissimo 4-3-3. Dopo la brutta notizia ...