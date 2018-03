Chi sono i candidati alla presidenza egiziana che non possono sfidare Al Sisi

Choc : “Italiano scomparso in TurChia”. Appello internazionale : di lui si sono perse le tracce da diversi giorni. Ritrovati i documenti - ma questa storia sa già di mistero. I dettagli : Alessandro Fiori, un cittadino italiano, è scomparso da tredici giorni a Istanbul, in Turchia. Originario di Soncino, nel cremonese, non ha più contattato amici e parenti da quando è arrivato nella città turca con un aereo partito da Linate. I genitori sono già volati in Turchia ma non sono riusciti a rintracciarlo né a mettersi in contatto con lui. Per questo si sono rivolti ai carabinieri di Soncino, che hanno avviato le indagini, ...

Isola - esplode il caso "corna-gate" : Chi sono i concorrenti che avrebbero tradito il loro partner? : Un breve riassunto delle “puntate precedenti” e il mistero si infittisce sempre di più: ci sono stati o no i tradimenti sull’Isola dei famosi? Ormai, archiviato il canna-gate che ha visto principalmente protagonisti...

MotoGp - Rossi : «Non devo dimostrare che non sono troppo vecChio» : ROMA - ' Io non devo dimostrare a nessuno che non sono troppo vecchio. Per dimostrare a me stesso che posso restare al top penso che questa sia la strada giusta '. Parole di Valentino Rossi, ...

Kids’ Choice Awards 2018 : ecco Chi sono i vincitori : Ieri notte si è svolta a Los Angeles l’edizione 2018 dei Kids’ Choice Awards, ovvero la serata di Nickelodeon più slimmata dell’anno (ne sa qualcosa Shawn Mendes)! via GIPHY Presentato da John Cena, l’evento ha visto una carrellata di ospiti e vincitori che si sono susseguiti sul palco per ritirare l’ambitissimo trofeo, l’ormai mitico dirigibile arancione. ecco la lista dei premi più significativi! Favourite ...

Paola Ferrari diChiara guerra a Striscia la Notizia : 'Io rifatta? Questa sono io a 15 anni'. Boom : 'e le tette...' : 'Visto che vi ostinate a dire che mi sono rifatta, Questa sono io a 15 anni'. Paola Ferrari dichiara guerra a Striscia la Notizia ed esibisce le prove via Twitter. Visto che qualcuno si OSTINA A DIRE ...

I campi di sterminio non sono «polacChi» : come fa danni una legge così : VARSAVIA - «Alcuni uomini, più o meno tre settimane fa, sono entrati nel nostro cortile e hanno notato una targa sull'edificio che ne attribuisce il progetto a un architetto ebreo» racconta Malgorzata,...

“Mandala a fan**”. Sgomento a C’è Posta per te. La storia di Anna e Sinibaldo ha lasciato il pubblico senza parole. La madre rifiuta e insulta il figlio. Ma le parole che rivolge alla nipotina sono terrificanti. FisChi a non finire : La decima puntata di C’è Posta per te è stata molto forte. In particolare il pubblico è rimasto molto colpito dalla storia di Anna e Sinibaldo, inconciliabili madre e figlio. L’uomo infatti non parla e non vede più la madre Anna perché ha abbandonato la moglie, i figli e ha costruito una seconda storia con Francesca. La signora Anna non ha mai accettato la separazione e per tale motivo non lo ha più voluto né vedere, né sentire. La ...

Gli italiani a risChio povertà ora sono 18 milioni : pesano tasse e tagli alla spesa sociale : Con tasse record una spesa sociale tra le più basse d'Europa, in Italia il rischio povertà o di esclusione sociale ha raggiunto livelli di guardia molto preoccupanti. È quanto emerge dall'analisi ...

Camere - presidenti Fico e Casellati. Ecco Chi sono| : Si è concretizzata l’intesa tra Movimento 5 Stelle e centrodestra: a Montecitorio è stato eletto Roberto Fico, a Palazzo Madama è arrivata pochi minuti dopo la proclamazione della berlusconiana Maria Elisabetta Alberti Casellati

AKASH KUMAR E VEERA KINNUNEN/ Akash confessa : Ecco Chi sono davvero (Ballando con le stelle) : A Ballando con le stelle, Akash KUMAR si rivela un bugiardo. "Ma non voglio approfittarmi di nessuno". VEERA KINNUNEN prende le sue difese; la giuria insorge.(Pubblicato il Sat, 24 Mar 2018 23:02:00 GMT)

Casellati e Fico sono i nuovi presidenti di Senato e Camera | Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati | Chi è Roberto Fico : Roberto Fico, del movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, di Forza Italia, sono stati eletti: 422 voti per Fico eletto al quarto scrutinio, 240 per Casellati, eletta alla terza votazione

Cina - elettriche e Suv : sono questi i nuovi credo del marChio Volkswagen : Perché è vero che i cinesi sono avvezzi al cambiamento , nel giro di pochi anni sono diventati il primo paese al mondo per i pagamenti on line e l'e-commerce, e hanno adottato in massa 20 milioni di ...

Casellati e Fico sono i nuovi presidenti di Senato e Camera - Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati - Chi è Roberto Fico : Dovevano cambiare il mondo e la politica e invece ecco qui. Eppure qualche settimana fa avrebbero urlato: «vergogna! Inciucio sulle poltrone!». «Non partecipiamo a una discussione che ha preso la ...

Casellati e Fico sono i nuovi presidenti di Senato e Camera | Chi è Maria Elisabetta Alberti Casellati | Chi è Roberto Fico : Roberto Fico, del movimento 5 Stelle, e Maria Elisabetta Alberti Casellati, di Forza Italia, sono stati eletti al terzo scrutinio