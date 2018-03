”Chi prende il posto di Fabrizio Frizzi” Dopo l’improvvisa morte del conduttore | ecco il

caffeinamagazine

(Di lunedì 26 marzo 2018) La scomparsa diFrizzi ha lasciato un grande vuoto nella televisione italiana. Unaimprovvisa la sua, anche se non completamente ”inattesa”, visto il malore che lo aveva colpito a ottobre e da cuinon si era mai ripreso del tutto. ”Sto combattendo, non è ancora finita”, aveva detto ilpoco prima di tornare in tv, a dicembre, sfidando il dolore e la malattia. Una malattia che aveva tenuto nascosta ai telespettatori e ai giornalisti e che avrebbe reso nota solo una volta vinta la sua battaglia, cosa che, purtroppo, non è avvenuta. Gentile, ironico quanto basta, mai scortese, mai scom, mai volgare, non scherziamo. Il suo sorriso, un marchio di spontaneità nazionale. Frizzi era tornato a condurre L’Eredità, il gioco con cui da quattro anni ogni sera entrava sorridente nelle case degli italiani e teneva compagnia a ...