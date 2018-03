Chi è Zoe Cristofoli? Biografia | età e vita privata della fashion blogger

Slittino - Armin Zoeggeler sulla polemica coi doppisti : “Mi spiace per l’esclusione di Oberstolz/Gruber ma i risultati parlano Chiaro” : Non è passato inosservato lo sfogo del doppista Christian Oberstolz, escluso dalla lista olimpica di PyeongChang nella specialità dello Slittino insieme a Patrick Gruber. “Sbattuto fuori dopo aver tirato la carretta per anni”, le parole dell’atleta che così, a 40 anni, non potrà chiudere come avrebbe desiderato la propria carriera insieme al compagno di squadra. Oberstolz/Gruber, gli ultimi a conquistare metalli importanti ...