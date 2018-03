Chi è Luka Doncic | lo sloveno che ha stregato gli scout NBA

LIVE Biathlon - Sprint Tyumen 2018 in DIRETTA : Martin Fourcade per Chiudere i conti - Lukas Hofer per stupire ancora : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Sprint maschile di Tyumen, valida per la Coppa del Mondo di Biathlon 2017-2018. La località russa ospiterà da oggi a domenica l’ultima tappa del massimo circuito Ibu: il francese Martin Fourcade, dopo le prestazioni e i risultati di Oslo, sembra vicinissimo alla conquista della settima Sfera di Cristallo della carriera, nonostante il norvegese Johannes Boe possa ancora provare a scavalcarlo, ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lukas Hofer e Dominik Windisch Chiudono senza il botto : Con la mass start maschile, sono terminate le gare individuali di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dominik Windisch e Lukas Hofer hanno chiuso la mass start rispettivamente in 17esima e 18esima posizione, appaiati al traguardo con quattro errori a testa. Per analizzare la gara degli azzurri, bisogna partire proprio dai bersagli mancati, troppi per ambire alle medaglie, considerando che il podio è stato formato da atleti con ...

LIVE Biathlon - Inseguimento masChile Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Dominik Windisch ci riprova. Lukas Hofer può recuperare terreno : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’Inseguimento maschile delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo il bronzo nella sprint Dominik Windisch ci riprova. L’azzurro è in eccellenti condizioni e può ambire ad un risultato di prestigio anche in questo format di gara, che si addice particolarmente alle sue caratteristiche. Non sarà certo facile ma Dominik ha il vantaggio di partire con i migliori, a soli 7″ dal ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : di nuovo in pista per l’inseguimento - Dominik Windisch e Lukas Hofer puntano in alto - ma ocChio a Fourcade! : Dopo le incredibili emozioni della 10km sprint (clicca qui per la cronaca) con la prima medaglia di PyeongChang2018 per i nostri colori, il bronzo di Dominik Windisch, si torna subito a gareggiare con la prova ad inseguimento. 12.5 chilometri (la gara prenderà il via alle 12.15 italiane, le 20.15 coreane) che, se possibile, ci regaleranno ancor più colpi di scena e intensità rispetto ad oggi. I motivi? Sono numerosi. In primo luogo vedremo se il ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Lukas Hofer e Dominik Windisch outsider nella sprint masChile : Ad Anterselva, nell'ultimo appuntamento di Coppa del Mondo prima della rassegna a Cinque Cerchi, sembra aver trovato la miglior condizione nel fondo. Quando in giornata, non teme nessuno sugli sci, ...