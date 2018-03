Cheerleader discriminate | «Se i giocatori ci provano | è colpa nostra»

vanityfair

(Di lunedì 26 marzo 2018) Da una parte i, osannati e intoccabili: uomini. Dall’altra le, controllate e censurate: donne. La denuncia di Bailey Davis, ex ragazza pon-pon dei New Orleans Saints, rivela come alcune franchigie del football americano abbiano regolamenti diversi per i propri dipendenti in base al sesso. Una discriminazione di genere messa nero su bianco, con norme che vietano qualsiasi tipo di contatto tra ie le, sia dal vivo che online. Politiche anti-fraternizzazione che gettano sulle ragazze l’onere di dover respingere eventuali avances. LEGGI ANCHEAnna e Nausicaa: «Noi, due italiane ai Mondiali di cheerleading» «Se alleè vietato contattare isui social, dovrebbe valere anche il contrario», ha raccontato al New York Times l’avvocato di Bailey, Sara Blackwell. Purtroppo nei Saints non è così: le ragazze sono obbligate a tenere ...