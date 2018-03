Che tempo farà a Pasqua e Pasquetta : Un anticiclone africano spaccherà in due l’Italia a Pasqua e Pasquetta. Secondo i siti IlMeto.it e 3bMeteo, Hannibal – questo il suo nome – porterà sole e caldo su gran parte delle regioni. Ma mentre nel Sud e sulle isole il cielo rimarrà per lo più terso, a Nord la Pasqua potrebbe essere rovinata da aria più mite proveniente dal Nord Europa che, mescolandosi con quella calda di Hannibal, ...

Ascolti tv - Che tempo che fa sfiora i 4 milioni di telespettatori e vince : A vincere la gara agli Ascolti di domenica 25 marzo con quasi 4 milioni di telespettatori (3 milioni 996mila) e uno share del 15.37% è Che tempo che fa, su Rai1. Bene a seguire anche Che tempo che fa – Il Tavolo, che ottiene 2 milioni 449mila spettatori e il 13.96% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 la fiction Furore – capitolo 2, è stata scelta da 2 milioni 532mila spettatori con il 10.35% di share. Su La7 Non è ...

Sofia Goggia - a Che tempo che fa il divertente aneddoto sulla vittoria alle olimpiadi : La grande campionessa di sci Sofia Goggia, ospite questa a Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai 1, ha raccontato un divertente aneddoto legato alla sua straordinaria vittoria alle olimpiadi. L'articolo Sofia Goggia, a Che tempo che fa il divertente aneddoto sulla vittoria alle olimpiadi proviene da Il Fatto Quotidiano.

Saviano a Che tempo che fa sulla vicenda 'Open Arms' : 'La solidarietà non può essere reato' : Dopo aver parlato della condizione dei bambini del Ghouta, Siria, da giorni sotto i bombardamenti da settimane, Roberto Saviano a Che Tempo che fa...

LAURA MORANTE/ Protagonista del film Bob & Marys - Criminali a domicilio (Che fuori tempo Che fa) : Tra gli ospiti di questa sera di Che fuori tempo che fa ci sarà anche lei, la bellissima LAURA MORANTE, Protagonista del film Bob & Marys - Criminali a domicilio(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:28:00 GMT)

Ascolti TV | Domenica 25 Marzo 2018. Che tempo Che Fa 15.4%-14% - Furore 10.4%. Storie Maledette cala al 5.4% - Non è L’Arena 8.2% : Luciana Littizzetto Su Rai1 Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.996.000 spettatori pari al 15.4% di share – dalle 20.38 alle 22.39 – mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo – dalle 22.44 alle 0.18 – ha ottenuto 2.449.000 spettatori pari al 14% di share. Su Canale 5 la fiction in prima tv Furore – Capitolo Secondo ha raccolto davanti al video 2.532.000 spettatori pari al 10.4% di share. Su Rai2 NCIS ha catturato ...

VALENTINA GREGGIO/ Le vittorie sugli sci e le presenze ai mondiali (Che fuori tempo Che fa) : Tra gli ospiti di questa sera nella puntata di Che fuori tempo che fa ci sarà anche VALENTINA GREGGIO. Per chi non lo sapesse, è una campionessa di sci di velocità(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:37:00 GMT)

Dori Ghezzi/ La moglie di Fabrizio De André : la loro storia d'amore in un libro (Che fuori tempo Che fa) : Questa sera tra gli ospiti di Che fuori tempo che fa ci sarà anche la bellissima e bravissima Dori Ghezzi, che parlerà di Fabrizio De Andrè e del suo nuovo libro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:22:00 GMT)

Che tempo CHE FA/ Pagelle : da Mina ai Maneskin (ventitreesima puntata) : A Che TEMPO che fa, tre generazioni musicali: Mina, Suor Cristina e i Maneskin. Tutti e tre hanno un rapporto particolare col successo, così come particolare e il loro modo di apparire.(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 07:00:00 GMT)

“Che fuori tempo Che fa” – Ventiquattresima puntata di lunedì 26 marzo 2018 – Copertina di Maurizio Crozza e tanti ospiti. : Ventiquattresima puntata (dopo non essere andati in onda lunedì scorso per lo speciale post elezioni di Porta a Porta) nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Ventiquattresima puntata di lunedì 26 marzo 2018 – Copertina di Maurizio Crozza e tanti ospiti. ...

“Che tempo che fa” – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Alain Delon - Enrico Brignano - Roberto Saviano tra gli ospiti. : Che tempo che fa propone questa sera la Ventitreesima puntata domenicale. Come sempre interviste, monologhi, musica e talk al centro del programma. La puntata domenicale è divisa in due parti: interviste e monologo di Luciana dalle 20:45 alle 22:50, il tavolo con ospiti e talk dalle 22:55 a 00:10 circa. Che tempo che fa | […] L'articolo “Che tempo che fa” – Ventitreesima puntata del 25 marzo 2018 – Alain Delon, Enrico Brignano, ...

