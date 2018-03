CHE FUORI TEMPO CHE FA OGGI NON VA IN ONDA Al suo posto lo speciale Porta a Porta su

Perché non salta fuori il nome del partito italiano per cui lavorò Cambridge Analytica? : ... ha detto la gola profonda con i capelli rossi e l'orecchino al naso, reso famoso dal New York Times e il Guardian, i due quotidiani che insieme all'Observer sabato 17 marzo hanno rivelato al mondo ...

Perché non salta fuori il nome del partito italiano per cui lavorò Cambridge Analytica? : "L'unico Paese europeo di cui so per certo che ha lavorato con Cambridge Analytica è l'Italia". Parola di Christopher Wylie, il 'whistleblower' dello scandalo Facebook che in un’intervista concessa a Repubblica conferma quello che Agi ha scritto sin dal primo giorno dello scandalo CA. Esiste un partito italiano con cui la società di Alexander Nix e Steve Bannon ha collaborato. “Ho ...

LAURA MORANTE/ Protagonista del film Bob & Marys - Criminali a domicilio (CHE FUORI tempo che fa) : Tra gli ospiti di questa sera di Che fuori tempo che fa ci sarà anche lei, la bellissima LAURA MORANTE, Protagonista del film Bob & Marys - Criminali a domicilio(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 10:28:00 GMT)

VALENTINA GREGGIO/ Le vittorie sugli sci e le presenze ai mondiali (CHE FUORI tempo che fa) : Tra gli ospiti di questa sera nella puntata di Che fuori tempo che fa ci sarà anche VALENTINA GREGGIO. Per chi non lo sapesse, è una campionessa di sci di velocità(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:37:00 GMT)

Dori Ghezzi/ La moglie di Fabrizio De André : la loro storia d'amore in un libro (CHE FUORI tempo che fa) : Questa sera tra gli ospiti di Che fuori tempo che fa ci sarà anche la bellissima e bravissima Dori Ghezzi, che parlerà di Fabrizio De Andrè e del suo nuovo libro(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 09:22:00 GMT)

“CHE FUORI tempo che fa” – Ventiquattresima puntata di lunedì 26 marzo 2018 – Copertina di Maurizio Crozza e tanti ospiti. : Ventiquattresima puntata (dopo non essere andati in onda lunedì scorso per lo speciale post elezioni di Porta a Porta) nella seconda serata del lunedì di Raiuno, a partire dalle 23:40, con Che fuori tempo che fa, il talk show ideato e condotto da Fabio Fazio. Che fuori tempo che fa Che fuori tempo Che Fa […] L'articolo “Che fuori tempo che fa” – Ventiquattresima puntata di lunedì 26 marzo 2018 – Copertina di Maurizio Crozza e tanti ospiti. ...

VIDEO Alex Liddi fenomenale - fuoricampo bellissimo con Kansas City (MLB). CHE colpo dell’azzurro! : Alex Liddi fenomenale durante lo spring training. Il fenomeno del baseball italiano, in forza al Kansas City (formazione MLB), ha realizzato un bellissimo fuoricampo nel match vinto per 9-6 contro San Francisco. L’azzurro, schierato come terza base, si è esaltato nel corso del nono inning quando sul monte c’era McCastland. Di seguito il VIDEO del suo colpo. (foto Federbaseball) Clicca qui per mettere “Mi piace” alla ...

Golf - European Tour 2018 : Francesco Molinari si arrende contro Justin Thomas nel WGC-Dell Technologies Match Play. Fuori dai giochi anCHE Spieth - Day e McIlroy : Si interrompe sul più bello la corsa di Francesco Molinari nel WGC-Dell Technologies Match Play, torneo inserito nel circuito dell’Europeam Tour e del PGA Tour 2018, in corso di svolgimento sul percorso par 72 dell’Austin Country Club, in Texas. Molinari si è arreso allo strapotere dello statunitense Justin Thomas, che ha letteralmente dominato la sfida, accrescendo il suo vantaggio buca dopo buca e chiudendo la pratica già alla 13 ...

Tennis - WTA Miami 2018 : i risultati di venerdì 23 marzo. Fuori Caroline Wozniacki! Elina Svitolina ferma Naomi Osaka - saluta anCHE Daria Kasatkina : Nel venerdì di Miami è stato completato il secondo turno del tabellone femminile. Già diverse le giocatrici costrette a salutare anzi tempo, con nomi importanti depennati dalla lista delle partecipanti. Su tutti quello di Caroline Wozniacki, che manda in archivio una trasferta nordamericana piuttosto deludente (ottavi a Indian Wells). La danese è stata estromessa dalla portoricana Monica Puig, riuscita a risollevare con un doppio 6-4 una partita ...

Miami : Svitolina riesce a fermare Osaka - fuori anCHE Kasatkina : 2 del mondo pecca di distrazione e consente alla Sabalenka il pareggio sul 5-5. Continua tuttavia a scaricare i suoi dritti e rovesci con tutta la rabbia avanzando sul 6-5 per poi chiudere il primo ...

Fosun ridisegna Lanvin : fuori Olivier Lapidus - Joann CHEng ceo ad interim : ...di nuovi talenti e nel rispetto dei valori che contraddistinguono il brand dal 1889 è fondamentale per restituire alla maison il ruolo che le spetta tra i marchi più apprezzati e innovativi al mondo'.

Tennis - Miami Serena Williams subito fuori - out anCHE la Giorgi : Oggi scendono in campo altri pezzi da novanta della racchetta femminile, a cominciare dalla numero uno del mondo, la romena Simona Halep che affronterà la francese Oceane Dodin, numero 98 del ranking.

Tennis - Miami : Serena Williams subito fuori - out anCHE la Giorgi : Miami - subito semaforo rosso per Serena Williams. Ritorno amaro a Miami per la statunitense che qui ha trionfato per ben 8 volte. Sui campi in cemento del Tennis Center di Crandon Park, in Florida, l'...