Centrodestra | Salvini | Berlusconi ancora a lungo leader di Fi

Governo : Salvini - premier al Centrodestra - scossa al Sud : Roma, 26 mar. (AdnKronos) – “Dico che il centrodestra è compatto e resterà compatto anche in seguito. E che il premier spetta al centrodestra”. Così Matteo Salvini in un’intervista pubblicata dal Messaggero, Mattino e Gazzettino: “si parte dal programma del centrodestra – afferma indicando lo schema per l’esecutivo che ha in mente – ma non potendo governare da soli, perché al momento non abbiamo ...

Governo - Berlusconi : “Salvini sia il nuovo premier. Esecutivo con M5S? Elettorato di Centrodestra non perdonerebbe” : Matteo Salvini “ha il diritto e il dovere di provare a formare un nuovo Governo”. Ma non con i 5 Stelle: “Sarebbe un ircocervo, l’animale mitologico spesso citato dai filosofi antichi come esempio di assurdità, perché in esso convivono caratteri opposti e inconciliabili. E poi perché Salvini dovrebbe fare il socio di minoranza di un Governo Cinque Stelle? Non credo che l’Elettorato di centrodestra lo perdonerebbe“. Parola ...

