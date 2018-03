Celebrity MasterChef 2 | Anna Tatangelo scoppia in lacrime dopo aver cucinato

Serena Autieri/ Torna in tv dopo la breve esperienza a Celebrity MasterChef Italia 2 (Domenica In) : Serena Autieri, l'attrice Torna in televisione nel salotto di Domenica In dopo la breve e intensa esperienza a Celebrity Masterchef Italia dove ha portato la sua passione per la cucina(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 03:16:00 GMT)

Celebrity MasterChef - Anna Tatangelo in lacrime per le parole di Joe Bastianich : FUNWEEK.IT - Nel corso della seconda puntata di Celebrity Masterchef, Anna Tatangelo non è riuscita a controllare l'emozione ed è scoppiata in lacrime dopo quelle parole di Joe Bastianich. Cosa le ha ...

Anna Tatangelo tra i semifinalisti di Celebrity MasterChef 2 con i complimenti di Iginio Massari : Anna Tatangelo tra i semifinalisti di Celebrity Masterchef 2: questo è il responso della seconda puntata di ieri del cooking show di Sky Uno in versione vip. I nove rimasti in gara si sono dati battaglia ieri a cominciare dalla Mistery Box a base di frutti di mare e finendo al Pressur Test in cui è stato davvero difficile rimanere con i nervi saldi ad un passo dalla fase finale del programma. Anche ieri sera è successo di tutti e, uscita la ...

Celebrity MasterChef 2018 - tre eliminati nella seconda puntata : Bella doppia puntata per Celebrity MasterChef che deve però salutare Serena Autieri, Valerio “Fayna” Spinella e Lorenzo Amoruso, che aveva tanta voglia (e anche molta certezza) di vincere.prosegui la letturaCelebrity MasterChef 2018, tre eliminati nella seconda puntata pubblicato su TVBlog.it 22 marzo 2018 23:40.

