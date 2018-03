Catania : Bianco si ricandida a sindaco - per lui progetto civico : Palermo, 26 mar. (AdnKronos) – Enzo Bianco ci riprova. Il sindaco di Catania ha annunciato oggi la sua ricandida tura in occasione delle amministrative di giugno. Un progetto dal “forte contenuto civico ” ha spiegato ai giornalisti per “completare il lavoro che ho avviato”. Il primo cittadino, dunque, lancia la volata spiegando di “non avere velleità personali” e ricordando di aver trovato una città in ...

Pallanuoto femminile - Serie A1 2018 : le migliori italiane del decimo turno. Roberta Bianconi trascina Catania : Sabato si è disputata la decima giornata del campionato di Serie A1 di Pallanuoto femminile : Catania ha vinto ancora, allungando in classifica, in virtù del turno di riposo di Padova. Il derby ligure è andato al Bogliasco, mentre sono state corsare nel Sud Italia Roma e Milano. Andiamo a scoprire le migliori giocatrici italiane dell’ultimo turno. Roberta Bianconi ( Catania ): altro poker per lei, che mantiene la vetta della classifica ...

Pallanuoto femminile - le migliori italiane della Final Four di Coppa Italia. Roberta Bianconi porta il trofeo a Catania : Nel weekend appena trascorso si è disputata la Final Four di Coppa Italia di Pallanuoto femminile, trofeo che dopo 5 anni è tornato a Catania. Roma è stata nuovamente sconfitta in Finale, come in FIN Cup, Terzo posto per Cosenza e quarto per Bogliasco. Andiamo a conoscere quali sono le italiane che si sono maggiormente distinte nella due giorni di gare. Roberta Bianconi (Catania): tripletta in semiFinale e tripletta in Finale. Già questo dato la ...