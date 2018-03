Catalogna | Puigdemont resta in cella in attesa della decisione sull' estradizione

Catalogna - dopo l’arresto di Puigdemont la Spagna è in stallo istituzionale : Non è facile spiegare la crisi politica che sta lacerando la società catalana, per provare a definire il quadro si potrebbe partire dalle reazioni di queste ultime ore. Felipe González, lo storico premier socialista che nel 1986 portò la Spagna nell’allora Comunità economica europea, qualche giorno fa ha invocato a gran voce prudenza. L’ex premier sperava che il giudice Pablo Llarena, titolare dell’inchiesta sui leader del ...

Catalogna : convocato Parlament su Puigdemont mercoledì : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Catalogna : chip spia 007 spagnoli in auto Puigdemont : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Catalogna : Madrid - arresto Puigdemont è buona notizia : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Catalogna - dal sogno della secessione all’arresto di Puigdemont in Germania : Puigdemont in patria rischia fino a trent’anni di reclusione. Il fronte indipendentista deve ora prendere una decisione cruciale: insistere sulla sua leadership cercando di ritrovare compattezza o cercare una mediazione con Madrid per eleggere un nuovo presidente e riportare alla normalità la vita politica e istituzionale catalana...

Catalogna : giustizia tedesca valuta posizione Puigdemont : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Catalogna - Puigdemont davanti a giudice Germania/ Ultime notizie 100 feriti a Barcellona : pronta estradizione? : Catalogna, dopo l'arresto di Puigdemont oggi sarà davanti alla Corte in Germania: giudice decide su eventuale estradizione in Spagna. 100 feriti negli scontri a Barcellona di ieri(Pubblicato il Mon, 26 Mar 2018 12:51:00 GMT)

Catalogna - Puigdemont oggi davanti al giudice in Germania : Le autorità tedesche dovranno decidere se mantenerlo in carcere e successivamente estradarlo in Spagna o meno

Catalogna - quasi 100 feriti negli scontri dopo l'arresto di Puigdemont : Sono 98 le persone rimaste ferite, tutte in modo lieve, negli scontri scoppiati ieri in Catalogna tra manifestanti e polizia durante le proteste di piazza per l'...

Catalogna - finisce in Germania la fuga del latitante Puigdemont : L’avventura dell’esilio dell’uomo che ha sfidato la Spagna finisce, senza epica, in un autogrill tedesco. Carles Puigdemont, il presidente catalano destituito dal governo spagnolo, è stato arrestato dalla polizia della regione dello Schleswig-Holstein, nel corso di un viaggio avventuroso per il Nord Europa. Un percorso tortuoso di duemila chilometr...

Catalogna - finisce in Germania la fuga del 'latitante' Puigdemont : Torino - L'avventura dell'esilio dell'uomo che ha sfidato la Spagna finisce, senza epica, in un autogrill tedesco . Carles Puigdemont, il presidente catalano destituito dal governo spagnolo, è stato ...

Catalogna - Puigdemont fermato dalla polizia tedesca : L’ex-presidente catalano in esilio, Carles Puigdemont, contro il quale la Spagna ha emesso una nuova euro-richiesta di arresto ed estradizione, è stato fermato dalla polizia tedesca...

Catalogna - Puigdemont arrestato dalla polizia tedesca alla frontiera con la Danimarca : La polizia tedesca ha fermato Carles Puigdemont al confine con la Danimarca. L’arresto è una conseguenza del mandato di cattura emesso dalle autorità spagnole che imputano all’ex presidente catalano il reato di ribellione violenta, nel tentativo di ottenere l’indipendenza della Catalogna. Puigdemont è stato portato nella prigione di Neumuenster e ...

Catalogna - PUIGDEMONT ARRESTATO IN GERMANIA/ Scontri su Rambla - ultime notizie : chiederà asilo alla Merkel? : CATALOGNA, PUIGDEMONT ARRESTATO in GERMANIA. ultime notizie: manifestanti sulla Rambla, Scontri con la polizia. Tempi brevi per l'estradizione in Spagna? Esplode la protesta a Barcellona(Pubblicato il Sun, 25 Mar 2018 20:20:00 GMT)