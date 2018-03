Catalogna | dopo l’arresto di Puigdemont la Spagna è in stallo istituzionale

ilfattoquotidiano

: #Catalogna, ex presidente Carles Puigdemont fermato dalla polizia tedesca subito dopo aver superato in auto il conf… - RaiNews : #Catalogna, ex presidente Carles Puigdemont fermato dalla polizia tedesca subito dopo aver superato in auto il conf… - TgLa7 : #Catalogna Carles #Puigdemont è stato trasferito in carcere di Neumuenster dopo l'arresto questa mattina nel Land… - SkyTG24 : Catalogna, dopo l'arresto si aggrava situazione giudiziaria Puigdemont -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Non è facile spiegare la crisi politica che sta lacerando la società catalana, per provare a definire il quadro si potrebbe partire dalle reazioni di queste ultime ore. Felipe González, lo storico premier socialista che nel 1986 portò lanell’allora Comunità economica europea, qualche giorno fa ha invocato a gran voce prudenza. L’ex premier sperava che il giudice Pablo Llarena, titolare dell’inchiesta sui leader del movimento secessionista, non spiccasse l’ordine di arresto nei confronti di Jordi Turull, esponente del primo partito indipendentista (il PDeCAT), designato alla successione di Carlesper la presidenza della Generalitat. “L’indipendentismo va vinto, non distrutto”, ha sostenuto l’ex leader spagnolo preoccupato dei possibili riflessi di una umiliazione del popolo catalano. Poche oreil giudice Llarena firmava il ...