Casting per Gomorra e altre serie tv | tutti i dettagli su come partecipare

Casting per una fiction - un film - cortometraggi - una serie TV per la Rai e altro Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilita' di prendere parte a Casting e provini per tante diverse opportunita', tutte retribuite. Kiabi La Kiabi, noto marchio di abbigliamento, cerca testimonials di tutte le eta', da neonati ad anziani, per una vasta campagna pubblicitaria. Gli interessati devono candidarsi [Video] tramite il sito ufficiale inviando 2 fotografie in primo piano e a figura intera. Un grande film internazionale Per il film ...

Elite Model Look - al via i Casting per entrare nel mondo della moda : Un trampolino unico per entrare nel mondo della moda E' proprio grazie al concorso Elite Model Look che hanno preso il via le carriere di alcuni dei più interessanti volti femminili e maschili del ...

Niente Android P per Nexus Player e in futuro Android spegnerà lo schermo durante il Casting : Google conferma che ASUS Nexus Player non riceverà l'aggiornamento ad Android P né tantomeno ulteriori aggiornamenti di sicurezza. Le future versioni di Android permetteranno di spegnere lo schermo durante le operazioni di casting. L'articolo Niente Android P per Nexus Player e in futuro Android spegnerà lo schermo durante il casting proviene da TuttoAndroid.

Casting per il nuovo film diretto da Francesco Benigno e tanto altro : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per alcuni nuovi film, per una nota serie televisiva ma anche per tante altre interessanti opportunità. Trees-Home La casa di produzione Trees-Home di Milano cerca un professionista che si occupi di post produzione fotografica. Si richiede adeguata competenza nell'utilizzo di photoshop, lightroom, compositing, grading, correzione del colore. Gli interessati ...

Casting per una fiction - un film - cortometraggi - una serie TV per la Rai e altro : In questo articolo vi proponiamo la possibilità di prendere parte a Casting e provini per tante diverse opportunità, tutte retribuite. Kiabi La Kiabi, noto marchio di abbigliamento, cerca testimonials di tutte le età, da neonati ad anziani, per una vasta campagna pubblicitaria. Gli interessati devono candidarsi tramite il sito ufficiale inviando 2 fotografie (in primo piano e a figura intera). Un grande film internazionale Per il film dal titolo ...

Katy Perry : ecco come ha reagito davanti a un concorrente che ha portato Taylor Swift al Casting : Lo scorso anno, Katy Perry aveva detto più volte di voler sotterrare l’ascia di guerra nella faida con Taylor Swift, iniziata ormai quattro anni fa quando Tay Tay pubblicò “Bad Blood“, e adesso è tornata a parlare della famosa “rivale”. [arc id=”f487f40c-fffb-11e4-bd9d-a4badb20dab5″] La cantante di “Swish Swish“ è uno dei giudici di American Idol e nell’ultimo episodio è stato chiesto a ...

Al via i Casting per Masterchef Italia 8 : in primavera le riprese della nuova edizione - chi saranno i giudici? : Al via i casting per Masterchef Italia 8 e tutti coloro che vogliono prendere il posto di Simone potranno farlo rimboccandosi le mani partendo proprio da ora. Il cooking show avrà un'ottava edizione che andrà in onda a fine anno, sempre da dicembre in poi, nonostante quello che è successo con gli episodi che si sono conclusi la scorsa settimana. Gli ascolti non sono stati dei migliori tant'è che il programma si è tenuto stabile tra i tre e i ...

Casting per un film su Antonio Ligabue ma anche tanto altro Video : In questo articolo vi proponiamo la possibilira' di prendere parte a Casting e provini per un nuovo importante film dedicato al grande pittore Antonio Ligabue, ma anche per alcuni spettacoli teatrali e per importanti eventi. Istituto Teatrale Europeo L'Istituto Teatrale Europeo cerca un giovane attore, che abbia anche un'ottima dimestichezza con la chitarra, per uno spettacolo teatrale che andra' in scena la prossima estate. Prevista ...

Casting per un film su Antonio Ligabue ma anche tanto altro : In questo articolo vi proponiamo la possibilirà di prendere parte a Casting e provini per un nuovo importante film dedicato al grande pittore Antonio Ligabue, ma anche per alcuni spettacoli teatrali e per importanti eventi. Istituto Teatrale Europeo L'Istituto Teatrale Europeo cerca un giovane attore, che abbia anche un'ottima dimestichezza con la chitarra, per uno spettacolo teatrale che andrà in scena la prossima estate. Prevista retribuzione. ...

Come partecipare ai Casting per L’Amica Geniale : la serie Rai e HBO a caccia di comparse : La collaborazione tra Rai e HBO darà vita ad una delle serie più attese della prossima stagione tv e adesso è chiaro anche Come partecipare ai casting per L'Amica Geniale. Dopo mesi di rumors e mancate conferme, presto cast e crew saranno a lavoro sulla prima stagione della serie ispirata al primo volume della tetralogia di Elena Ferrante con la regia di Saverio Costanzo. Inizieranno proprio la prossima estate le riprese degli otto episodi e ...

Grande Fratello 2018 : in corso i Casting per l’edizione Nip. Ecco le prossime tappe : Barbara Palombelli Il nodo sulla conduzione non è ancora stato sciolto, almeno ufficialmente (per l’arrivo di Barbara Palombelli è ormai fatta). Ma la macchina di Grande Fratello 2018 si è già messa in moto da tempo. Sono infatti in corso da qualche settimana i casting per partecipare alla quindicesima edizione (la diciassettesima, se si conteggiano anche le due annate ‘vip’), e il grosso degli appuntamenti sarà proprio ...

Aperti i Casting de I Bastardi di Pizzofalcone 2 a Sorrento : tutti i dettagli su come partecipare : Si sono appena Aperti i casting de I Bastardi di Pizzofalcone 2 in onda, molto probabilmente, a fine anno, con una nuova stagione. Ad annunciare nuovi episodi per l'apprezzata fiction di Rai1 era stato Alessandro Gassmann, protagonista e interprete dell'ispettore Ljacono, e successivamente la notizia era stata confermata da Maurizio De Giovanni, scrittore del romanzo da cui è stata tratta. La seconda stagione sarà probabilmente composta di ...

Tina Cipollari tronista/ A Uomini e Donne aperti i Casting del trono over. Corteggiatori condivisi con Gemma? : Tina Cipollari nuovamente tronista di Uomini e Donne? La produzione del programma di Canale 5 apre i casting alla ricerca di nuovi Corteggiatori. Per la 'gioia' di Gemma Galgani?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 09:32:00 GMT)

Tina Cipollari tronista/ A Uomini e Donne aperti i Casting del trono over per corteggiarla : Tina Cipollari nuovamente tronista di Uomini e Donne? La produzione del programma di Canale 5 apre i casting alla ricerca di nuovi corteggiatori. Per la 'gioia' di Gemma Galgani?(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 03:16:00 GMT)