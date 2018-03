Caso Ruby | Berlusconi rinviato a giudizio a Milano

reporternuovo

: RT @demmy747: Retweeted MC79 (@Virus1979C): Ruby Ter, Berlusconi rinviato a giudizio. Con lui a processo anche 4 'olgettine'. L'accusa, c… - marcopietro49 : RT @demmy747: Retweeted MC79 (@Virus1979C): Ruby Ter, Berlusconi rinviato a giudizio. Con lui a processo anche 4 'olgettine'. L'accusa, c… - 92Spagnolo : #Berlusconi, nuovo rinvio a giudizio per il caso 'Ruby Ter' - demian_yexil : RT @demmy747: Retweeted MC79 (@Virus1979C): Ruby Ter, Berlusconi rinviato a giudizio. Con lui a processo anche 4 'olgettine'. L'accusa, c… -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Mi sembrava difficile attribuire a una volontà di fuga quella di andare in Libano per una persona che conosce la politica e la giustizia e che potesse non sapere dell'esistenza di un trattato di ...