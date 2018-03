Casellati | quando a Otto e Mezzo diceva | “Mubarak aveva parlato con Berlusconi della

La strana coppia. Quando Fico diceva che "Mai un asse con Salvini" e la Casellati difendeva Ruby e le Olgettine : "Un asse con Salvini? Può trovare accordi solo con i condannati in via definitiva. Noi siamo lontanissimi dal suo un becero populismo". Se si è avuto un bravo maestro di giornalismo, si sa perfettamente che un articolo non si inizia mai con una citazione. Soprattutto se lunga. Ma quella che Roberto Fico ha regalato a Repubblica il 2 settembre del 2015 apre d'emblée lo squarcio su come le convulsioni che hanno portato ...