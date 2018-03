Casellati | Chiamatemi Presidente non Presidentessa

blogo

: #Camere #Casellati: 'Chiamatemi presidente'. Sul governo si limita a dire: 'Vedremo quello che succede' - #VIDEO - Agenzia_Ansa : #Camere #Casellati: 'Chiamatemi presidente'. Sul governo si limita a dire: 'Vedremo quello che succede' - #VIDEO - MarazitiMassimo : RT @BRN_BRTN: Ripristinata la lingua Italiana. - adelerossi : RT @giusmo1: @RepubblicaTv #Senato, #Casellati: 'Chiamatemi presidente e non presidentessa' -

(Di lunedì 26 marzo 2018) Ha fatto scalpore un piccolo video con protagonista Elisabetta, nuovadel Senato eletta sabato scorso. Un cronista ha chiesto alla forzista se preferisse essere chiamata '' o 'ssa', ricevendo la pronta risposta dellache ha affermato di preferire ''. Questo video ha fatto eccitare i moltissimi detrattore di Laura Boldrini che negli anni dadella Camera ha condotto la sua battaglia per sdoganare l'uso del genere femminile.Libero Quotidiano e Il Secolo d'Italia hanno esultato a modo loro, parlando rispettivamente di una Boldrini "polverizzata" e "presa a schiaffi". In realtà, al momento, si tratta di una non-notizia perché Laura Boldrini non ha mai sostenuto di voler essere chiamatassa, anche perché il suffisso "-essa" è spesso usato con tono dispregiativo o comunque come una sorta di diminutio. ...